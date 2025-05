"´Todo Beethoven": un homenaje al genio alemán bajo la dirección de Amaury Sánchez

El reconocido maestro Amaury Sánchez anunció la presentación del concierto "Todo Beethoven", que se celebrará el próximo 11 de junio a las 8:30 p. m. en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Este evento marca el inicio de una nueva temporada artística protagonizada por la orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección del propio Sánchez.

"Este es el primero de varios conciertos que vamos a realizar con la Filarmónica de Santo Domingo en lo que respecta a la parte clásica. Vamos a hacer varios este año, todos con temáticas muy específicas", adelantó el maestro, comentó Sánchez.

Agregó: "En esta ocasión, el programa estará íntegramente dedicado al genio alemán Ludwig van Beethoven, figura esencial del repertorio sinfónico universal", comentó el maestro Amaury Sánchez.

El concierto incluirá dos de las obras más emblemáticas del compositor: la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67, reconocida por su poderoso motivo inicial, y la majestuosa Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92, que Richard Wagner describió como "la apoteosis de la danza".

Ambas piezas evidencian el genio transformador de Beethoven, que logró expandir los límites de la forma sinfónica y sentar las bases del romanticismo musical.

Además del concierto, Sánchez anunció una actividad educativa complementaria: "Vamos a tener un ensayo general abierto al público estudiantil. Invitaremos a escuelas para que los jóvenes puedan conocer más sobre las sinfonías, el proceso artístico y el mundo de la música clásica".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/01/mjs1230-0edf36dc.jpg El reconocido maestro Amaury Sánchez anunció la presentación del concierto "Todo Beethoven", que se celebrará el próximo 11 de junio a las 8:30 p. m. en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. (CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA)

En la agenda

Esta iniciativa busca acercar la música académica a nuevas generaciones y fomentar su apreciación .

busca acercar la a nuevas generaciones y fomentar su . El maestro recalcó que la Filarmónica de Santo Domingo continuará este año con una programación variada , incluyendo tanto conciertos de música popular con enfoque sinfónico como presentaciones exclusivamente dedicadas al repertorio clásico.

recalcó que la Filarmónica de continuará este año con una , incluyendo tanto de música popular con enfoque sinfónico como exclusivamente dedicadas al repertorio clásico. Las boletas para "Todo Beethoven" están disponibles a través de Uepa Tickets y en la boletería del Teatro Nacional.