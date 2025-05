De "Perdone la hora" a embajadora: así es la nueva vida de Anyara

La exconductora de televisión Angie Shakira Martínez Tejera, conocida en sus inicios en los medios como Anyara, ha sido designada como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República Dominicana en Corea del Sur, marcando así un nuevo hito en su notable trayectoria profesional.

Martínez, quien en la década de los 2000 ganó popularidad en el programa nocturno Perdone la hora, ha tenido una carrera poco convencional que la llevó de la televisión al escenario internacional, convirtiéndose en una de las diplomáticas más reconocidas del país en los últimos años.

Antes de este nuevo nombramiento, representó a la República Dominicana en países como Estados Unidos, Suiza, Jamaica y ahora Corea del Sur, siendo además embajadora concurrente con Las Bahamas.

Su llegada a Corea representa no solo un avance en su carrera, sino también una oportunidad estratégica para fortalecer los lazos diplomáticos, culturales y comerciales entre ambos países. Corea del Sur es hoy uno de los socios más relevantes en tecnología, educación y cooperación internacional para América Latina, y la diplomática dominicana ha sido elogiada por su capacidad de diálogo, formación académica y sensibilidad multicultural.

Anyara dio sus primeros pasos en el mundo del entretenimiento como presentadora, destacando por su carisma y cercanía con el público.

Sin embargo, años después sorprendió al país al iniciar una carrera como diplomática, respaldada por una sólida formación académica: abogada internacionalista graduada con honores de la UASD, con maestrías en Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Desarrollo Sostenible en instituciones de alto prestigio como el Instituto Ortega y Gasset y Science Po de París.

Además de su carrera diplomática, Angie ha sido una promotora activa de la educación internacional, colaborando en la gestión de becas y programas de estudio para más de 20 mil jóvenes dominicanos, según datos citados en informes de organismos oficiales.

Una nueva etapa en Asia

Con su llegada a Corea del Sur, la embajadora Angie Shakira Martínez inicia una nueva etapa, en una región clave para la diplomacia dominicana.

El gobierno ha señalado que su experiencia en foros multilaterales, su dominio de los temas ambientales y de desarrollo sostenible, así como su trayectoria previa en el Caribe y Europa, la posicionan como la persona idónea para representar los intereses dominicanos en esta nación asiática.

"Cada país en el que he servido me ha enseñado algo nuevo. Ahora asumo con responsabilidad esta misión en Corea del Sur, con el mismo compromiso con el que he representado a mi país durante todos estos años", declaró Martínez a medios locales al conocerse su designación.