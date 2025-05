Este sábado, Mayra Delgado partió rumbo a la India para representar a República Dominicana en la 72.ª edición de Miss Mundo, que se celebrará el próximo 31 de mayo.

Con una maleta llena de sueños, propósito y orgullo patrio, la joven beldad se alista para dejar su huella más allá de la pasarela. Antes de emprender su viaje, concedió una entrevista a Diario Libre en la que habló sobre su preparación, desafíos y la causa social que lleva al escenario internacional.

"Me siento sumamente emocionada, pero sobre todo bendecida de poder decir que soy República Dominicana ante el mundo", afirma Mayra al iniciar la conversación.

La joven de 23 años asegura que su proceso de preparación ha sido riguroso, abarcando no solo el aspecto físico, sino también el crecimiento emocional, intelectual y social que exige un certamen de la talla de Miss Mundo.

Aunque no es una novata en los concursos de belleza, tras haber participado en el Miss Teen Mundial en 2017, asegura que esta experiencia es completamente distinta.

"Yo diría que para el Miss Mundo realmente no es una preparación de una semana ni de meses. Requiere años", explica.

Retos como el Cara a Cara, donde las candidatas deben demostrar sus habilidades y capacidad de comunicación frente al jurado, o el Beauty with a Purpose, en el que presentan su proyecto social, confirman que se trata de un certamen que trasciende lo físico.

Belleza con propósito

El compromiso social de Mayra viene de mucho tiempo atrás.

Desde los 14 años ha estado involucrada en labores comunitarias, lo que la llevó a fundar en 2021 la fundación AIP Breast Prevention & Care RD, una iniciativa dedicada a la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, una causa que ahora llevará al escenario mundial.

"Sabemos que el cáncer es una enfermedad catastrófica que afecta a muchísimas personas. Estamos hablando de que solo en el año 2023 se presentaron casi 3,000 casos", indica.

"Más del 57 % son diagnosticados de manera tardía. Eso ocurre porque muchas comunidades no tienen acceso a estudios tan básicos como una sonomamografía", agrega. Esa realidad, explica, fue lo que la motivó a crear la fundación.

Su camino hasta el certamen internacional

En su camino hacia la India para representar al país en Miss Mundo, la joven dominicana reconoce que uno de los mayores desafíos ha sido encontrar equilibrio entre las múltiples responsabilidades que hoy forman parte de su vida.

"Mi mayor desafío definitivamente ha sido poder establecer prioridades", confiesa. Y no es para menos: además de llevar con orgullo la banda de República Dominicana, Mayra trabaja como corresponsal en República Dominicana para la cadena Univisión en Nueva York, dirige su propia academia de modelaje, se mantiene al tanto de su fundación y continúa sus estudios.

"Poder cumplir con todas mis responsabilidades de la mejor manera ha sido uno de los mayores sacrificios que he hecho, pero estoy muy, muy feliz por la oportunidad", dice.

Con convicción, Mayra reafirma una creencia que la ha acompañado durante todo el proceso: "Yo opino que la mujer sí puede con todo. Solo está en saber priorizar y vivir día a día".

Si bien reconoce que no siempre se puede lograr todo al mismo tiempo, insiste en la importancia de tener metas claras, avanzar paso a paso y mantener la determinación firme: "Si no podemos lograrlo hoy, lo logramos mañana".

Y aunque ha cosechado muchos éxitos, su trayecto no ha estado exento de fracasos. "Yo estoy aquí por todas esas puertas cerradas, por todas esas veces que me dijeron que no". Para ella, esos "no" se convirtieron en un impulso para seguir adelante.

"Es parte del proceso. Siempre habrá muchas personas que te dirán que no, muchos comentarios negativos, pero la manera más bonita de desafiar eso es demostrando que tú sí puedes". Y si hay algo que le apasiona, dice, es "demostrar con hechos, sin decir una sola palabra".

Estilo impecable

¿Qué veremos de Mayra durante su participación en Miss Mundo? Mucho más que elegancia: entrega, disciplina y estilo impecable.

A lo largo de su estancia en la India, la representante dominicana lucirá creaciones de reconocidos diseñadores locales como Joel Reyes, Tiffany Fermín, Suzelle Taveras (Bride to Be) y Giannina Azar, junto a piezas de firmas internacionales que complementarán su armario.

Todo su estilismo está cuidadosamente curado por el estilista Keyther Estévez, responsable de cada detalle de imagen para que Mayra deslumbre en cada aparición.

En su participación en el certamen de belleza internacional, la beldad no solo espera representar con orgullo al país, sino también disfrutar al máximo de esta experiencia. "Realmente es una oportunidad única en la vida, donde no me llamo Mayra Delgado, sino República Dominicana".

Desde esa plataforma, aspira a alzar su voz por las causas que le mueven y trabajar junto a otras candidatas en iniciativas que marquen la diferencia. "Mi propósito es construir un legado, que antes y después de mí exista un cambio", expresa.

Mayra admite haber observado a las candidatas de otros países y, aunque valora su potencial, afirma que su mayor competencia es ella misma.

"Siento que mi mayor competencia soy yo misma. Definitivamente es una oportunidad para yo crecer personal, profesionalmente. No te diría que tengo alguna otra competencia más que yo misma".

Antes de partir, Mayra deja un mensaje claro para quienes la siguen desde casa: "Vamos a hacernos sentir en esta oportunidad de Miss Mundo. Apoyen a través de publicaciones, comentarios, reposten, dejen un mensaje bonito... Estamos bajo muchísima presión, tratando de dar lo mejor de nosotros".

Y añadió: "Vamos a ser más humanos, a apoyarnos unos con otros, que eso es algo que realmente caracteriza al dominicano".

Más sobre ella

Mayra Delgado es licenciada en Dirección y Gestión Empresarial, ha realizado certificaciones en universidades como Harvard Business School, Barna Management School y Wilkes University.

Con una trayectoria de más de nueve años en el modelaje, Mayra Delgado ha desfilado en pasarelas nacionales e internacionales, siendo imagen de importantes eventos como el RD Fashion Week 2019 y participando en Miami Fashion Week, New York Fashion Week, RD Bridal Week, Dominicana Moda, entre otros.

