Lista completa de ganadores de los Baeksang Arts Awards, lo mejor del cine y la TV de Corea del Sur

El premio a mejor drama lo obtuvo When Life Gives You Tangerines, una producción de Netflix. ( FUENTE EXTERNA )

En una noche de celebración y emociones, los Baeksang Arts Awards llevaron a cabo su edición número 61 en el Coex de Seúl, coincidiendo con el Día del Niño en Corea del Sur. Considerados los "Globos de Oro" del entretenimiento coreano, los premios destacaron lo más sobresaliente del cine y la televisión del último año.

Los máximos galardones (Daesang) recayeron en la serie documental de competencia culinaria Culinary Class Wars (Netflix) en la categoría televisiva, y en Hong Kyung-pyo, director de fotografía de la película histórica Harbin, en el apartado cinematográfico.

Entre los ganadores más ovacionados estuvo Kim Tae-ri, quien se llevó el premio a mejor actriz en televisión por su papel en Jeongnyeon: The Star Is Born. "Intentaré siempre ser una actriz que no se avergüence de su deseo de superarse", dijo visiblemente emocionada. Esta marca su tercera victoria en los Baeksang.

El reconocimiento a mejor actor en televisión fue para Ju Ji-hoon, por su papel protagónico en The Trauma Code: Heroes on Call.

En cine, Jo Jung-suk fue distinguido como Mejor Actor por la comedia Pilot, mientras que Jeon Do-yeon fue reconocida como mejor actriz por su intensa interpretación en Revolver.

La producción de Netflix When Life Gives You Tangerines, ambientada en la isla de Jeju, ganó el premio a Mejor Drama y acumuló varios galardones adicionales, incluyendo Mejor Guion, Dirección y ambos premios de reparto.

Los premios de popularidad, decididos por voto del público, fueron para Byeon Woo-seok y Kim Hye-yoon, protagonistas del exitoso k-drama romántico Lovely Runner.

Lista completa de ganadores de los Baeksang Arts Awards 2025:

Televisión

Gran Premio (Daesang): Culinary Class Wars ( Netflix )

) Mejor Drama : When Life Gives You Tangerines ( Netflix )

: When Life Gives You Tangerines ( ) Mejor Actor: Ju Ji-hoon ( The Trauma Code : Heroes on Call)

( : Heroes on Call) Mejor Actriz : Kim Tae-ri (Jeongnyeon: The Star Is Born)

: (Jeongnyeon: The Star Is Born) Mejor Dirección: Song Yeon-hwa (Doubt)

Mejor Actor de Reparto: Choi Dae-hoon (When Life Gives You Tangerines)

Mejor Actriz de Reparto: Yeom Hye-ran (When Life Gives You Tangerines)

de Reparto: Yeom Hye-ran (When Life Gives You Tangerines) Mejor Guion: Im Sang-choon (When Life Gives You Tangerines)

Mejor Programa de Variedades: Punghyanggo (DdeunDdeun)

Mejor Programa Educativo: Special-Hakjeon (SBS)

Mejor Artista de Variedades (M): Shin Dong-yup

Mejor Artista de Variedades (F): Lee Soo-ji

Mejor Actor Revelación: Choo Young-woo (The Tale of Lady Ok)

Mejor Actriz Revelación: Chae Won-bin (Doubt)

Revelación: Chae Won-bin (Doubt) Mejor Dirección Técnica: Jang Yeong-gyu (Jeongnyeon: The Star Is Born – música)

Cine

Gran Premio (Daesang): Hong Kyung-pyo (Harbin – fotografía)

Mejor Película : Harbin

: Harbin Mejor Actor: Jo Jung-suk ( Pilot )

( ) Mejor Actriz : Jeon Do-yeon (Revolver)

: Jeon Do-yeon (Revolver) Mejor Dirección: Oh Seung-wook (Revolver)

Mejor Actor de Reparto: Yoo Jae-myung (Land of Happiness)

Mejor Actriz de Reparto: Claudia Kim (A Normal Family)

de Reparto: Claudia Kim (A Normal Family) Mejor Guion: Shin Chul & Park Chan-wook (Uprising)

Mejor Dirección Novel: Oh Jung-min (House of the Seasons)

Mejor Actor Revelación: Jung Sung-il (Uprising)

Mejor Actriz Revelación: Roh Yoon-seo (Hear Me: Our Summer)

Revelación: Roh Yoon-seo (Hear Me: Our Summer) Mejor Dirección Técnica: Jo Young-wook (Uprising – música)

Premios especiales

Premio Gucci Impact : The Land of Morning Calm

: The Land of Morning Calm Premio de Popularidad Prizm: Byeon Woo-seok y Kim Hye-yoon (Lovely Runner)