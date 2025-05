"Crónicas de una vida sin filtros": Joan Prats y la ficción que rompe moldes sobre el autismo

Hay verdades que no necesitan ser literales para resonar con fuerza. En "Crónicas de una vida sin filtros", el escritor dominicano Joan Prats logra justamente eso: construir una historia honesta, conmovedora y con toques de humor que retrata los altibajos de la vida a través de la mirada de Antonio, una persona con autismo.

Aunque el autor parte de su propia experiencia con esta condición, deja claro que no se trata de un libro autobiográfico, sino de una obra de ficción con "una profunda verdad emocional".

En esta conversación, Prats comparte los desafíos que enfrentó al escribir el libro y cómo espera que la historia contribuya a transformar la manera en la que se comprende y se valora a las personas con autismo.

-¿Qué te motivó a escribir "Crónicas de una vida sin filtros"?

Cuando voy a escribir un libro, normalmente, primero tiene que venir una idea. Y a mí también me gusta escribir cosas que a mí me gustaría ver. En este caso, yo tenía la idea de hacer algo un poco más personal. Normalmente escribo fantasía y comedia.

Y esto, aunque tiene algunos tonos de mi raro sentido del humor, tiene un poco de la realidad de un adulto autista en República Dominicana, pero sin que sea un libro sobre un mensaje. Yo quería contar una historia.

-¿Cuánto tiempo pasó desde que decidiste escribir el libro hasta que llegó a publicarse?

Yo empecé este proyecto de una forma distinta. No era fantasía, no era completamente ficción. Había algunos elementos de mi vida, de mi experiencia como un adulto autista, que estaban ahí, que eran parte de la esencia del libro, aunque no es un libro autobiográfico.

Fue raro porque tomó muchas formas distintas. Creo que lo empecé a escribir en el 2017, 2018, y cada vez que lo soltaba por un tiempo y lo retomaba, tomaba un giro distinto.

Por un tiempo era un libro de hombres lobos. Y por suerte recapacité (risas). Lo volví a aterrizar, y lo que quedó fue una mezcla de todos los intentos anteriores. Lo combiné en una sola historia.

-¿Fuiste adaptando la historia conforme cambiaban las circunstancias en tu vida?

El año 2020 empezó con protestas en el país a las que todo el mundo estaba yendo. Y yo me sentía raro porque yo no iba, por el tema de los sonidos, la bulla, la gente.

Pero eso era difícil de explicárselo a la persona que me preguntaba por qué yo no iba. Entonces empezó con esa situación tan extraña, que yo me sentía un poco culpable. "¿Por qué tú no vas?" La gente insistía mucho.

Después vino el COVID-19 y dos elecciones en un año, el tema de las vacunas, y yo estaba desempleado por buena parte de ese año, así que fue como un cambio constante.

Y esa experiencia tan rara, cuidándome a nivel de mi salud mental y todo lo demás, yo creo que era el elemento que le faltaba al libro. Por eso el libro es básicamente ese periodo de tiempo entre enero y diciembre del 2020, y todas las experiencias que vivió ese personaje, pero desde el filtro de que era una persona autista.

-¿Qué tanto tiene Antonio de Joan?

Creo que Antonio tiene algunas similitudes en cuanto a actitud. Porque Antonio y yo tenemos algunas similitudes, pero no soy yo. Las reacciones de Antonio, la forma en la que él maneja algunas situaciones, yo no las manejaría así.

Él está un poco más dolido, está un poco más resentido, está un poco más vulnerable y lo trata de esconder más. Y todavía tiene como el dedo en el agua, pero no se tira del todo en cuanto a ´Soy autista y lo acepto´.

Está como entre aquí y allá, porque él tiene varias experiencias personales que diría que son traumáticas, pero si lo ves desde afuera, eso le pasa a cualquiera.

Lo que pasa es que desde el punto de vista de una persona neurodivergente, los acontecimientos tienen otro significado. A veces algo que se ve como muy grande para esa persona no es la gran cosa.

-En la sinopsis del libro describes a Antonio como una persona que transforma cada obstáculo en una oportunidad para crecer. ¿Es esta una cualidad que sientes que posees o que te gustaría cultivar?

Es algo que intento aplicar y no siempre funciona. Es algo que el mismo Antonio intenta aplicar, pero la realidad es que, ya sea en la ficción o en la vida real, puedes tener los mejores planes, pero a la hora de aplicarlo no siempre sale como quieres.

-Tomando en cuenta que hay parte de tu experiencia en el libro, ¿qué tan desafiante fue para ti escribirlo?

Este fue más desafiante que mis otros libros por el tema de mantener un balance entre ser fiel a la historia y qué tanto yo voy a compartir sobre mí personalmente, mi esencia, mis experiencias, mis sentimientos, mis preguntas, mis dudas, mis frustraciones.

Quiero que el libro tenga una verdad emocional, pero que no sea completamente autobiográfico. La idea es que el lector o la persona autista que lea el libro, no sienta que su experiencia tiene que ser idéntica a la del autor o a la del personaje principal para ser autista.

La idea es que vea que esto es una experiencia específica y que cada persona autista es su propio mundo, tiene su propia experiencia. Es una condición que se manifiesta de distintas formas en cada persona.

Quiero que entienda que sus experiencias son válidas, que no tiene que cumplir con ningún requisito para validar sus experiencias.

-¿Hubo algo que sentías muy personal que no quisiste incluir en el libro?

Bueno, tuve mucho cuidado con las interacciones con los amigos más entrañables y con los familiares porque para la historia tenían sentido y yo trataba de mantener otra buena verdad emocional de lo que yo siento ante ciertas circunstancias.

Pero, por ejemplo, yo no quiero que un amigo lea el libro y piense que yo estoy hablando de él. O un familiar que lo lea y diga ´Pero yo nunca te hice eso´.

Y tampoco quiero que una persona lo lea y piense ´Ah, es un libro autobiográfico, le pasó esto, tal cual´, porque no es así. Como ya mencioné, es como una verdad emocional.

Y hay algunas cosas que sí, quizá una o dos que sí pasaron, pero no las plasmo tal cual, entonces deja de ser 100 % real y pasa a ser ficción.

-¿Descubriste algo nuevo sobre ti mismo o sobre el autismo mientras escribías el libro?

Eso me pasó cuando investigaba a nivel personal, porque ya lo que estaba en el libro lo había filtrado y ya lo conocía, porque el libro estaba empezando mientras yo estaba pasando por todo mi proceso de entender la condición para mí.

Ya eso se empezó a filtrar más en el libro cuando tenía un mejor entendimiento. Al final del libro hay como una lista de palabras relacionadas a la neurodivergencia y al autismo que ya yo más o menos conocía, entonces yo quise incluirlo para cualquier persona que esté interesada en saber más sobre el tema.

-¿Cómo esperas que esta historia influya en la forma en la que las personas ven y comprenden el autismo?

Normalmente cuando uno ve a un personaje que es oficialmente autista en una serie, en un libro o en una película, al menos que sea un libro de un autor autista explicando la condición, son casos muy específicos que cumplen con unos estereotipos de que ´Soy autista, soy raro, pero soy súper inteligente´.

Lo que pasa con las personas autistas es que a veces tenemos unos intereses especiales y nos volvemos tan expertos en esos intereses especiales que damos, y esto no en todos los casos, porque no me gusta generalizar, la impresión de que somos unos genios.

Pero las personas con autismo son tan distintas, cada caso es tan distinto, que yo me puedo juntar con un grupo de adultos con autismo y tener pocas cosas en común fuera de vivir con esa condición.

Entonces, la idea era mostrar una historia, digamos que normal, sobre el día a día de una persona con esa condición que está viviendo su vida y teniendo esa experiencia, pero filtrándola a través de su percepción, a través de su forma de entender el mundo.

Y no es nada de la historia inspiracional de que ´Hice esto y todo cambió, estoy triunfando en la vida´, no, en el libro trato de reflejar que lo más que puedes hacer es cambiar tu perspectiva y tratar de mejorar tu entorno, pero al final lo que queda es seguir hacia adelante, la vida no para, aunque uno esté bien o mal, uno tiene que buscar la forma de seguir.

-¿Cuál es el mensaje con el que quieres que se queda toda persona que lea "Crónicas de una vida sin filtros"?

Siempre he tenido la creencia o la teoría de que puedo tener un mensaje en mente cuando escribo el libro, pero a mí me gusta dejar en el libro, en la historia, suficientes semillas para que cada lector saque su propio mensaje.

En este caso me gustaría crear conciencia sobre el autismo, concientizar a la persona sobre el autismo y la neurodivergencia, pero creo o intento dejarlo lo suficientemente abierto para que cada persona, lector, pueda sacar su propia conclusión y su propio mensaje.

