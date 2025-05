The Epicure by Paradisus" se celebrará del 30 de mayo al 1ro. de junio en el Paradisus Grand Cana

Los anfitriones de The Epicure by Paradisus serán los chefs Carlos Estévez de República Dominicana y Yong Wu de Francia. ( FUENTE EXTERNA )

Paradisus by Meliá anunció la séptima edición The Epicure by Paradisus, el cual tendrá como escenario el restaurante de especialidad Kárnica de Paradisus Grand Grand Cana-All Suites, los días, 30, 31 de mayo y 1ero. de junio.

En esta ocasión los anfitriones serán los chefs Carlos Estévez de República Dominicana y Yong Wu de Francia.

El Chef Carlos Estévez es un apasionado de la investigación y el rescate de las tradiciones culinarias dominicanas, y Yong Wu quien nació en Francia, pero con profundas raíces chinas y japonesas, actualmente es uno de los grandes referentes de la cocina japonesa en Madrid, España.

La agenda de actividades "The Epicure by Paradisus" iniciará el viernes 30 de mayo con un masterclass a las 6:30 de la tarde a cargo del Chef Yong Wu, con una propuesta fresca y relajada de la cocina japonesa clásica, pero con un toque de la cultura gastronómica española.

Las estrellas de la cocina

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/langosta-guacamole-mango-7i6a1363-931b2695.jpg Una de las creaciones de la pasada edición de Epicure. (FUENTE EXTERNA)

El sábado 31 de mayo se ofrecerá un cóctel de bienvenida y la cena a 8 tiempos en el restaurante Kárnica. ElChef Carlos Estévez cerrará con broche de oro esta experiencia gastronómica con su masterclass el domingo 1 de junio a las 12:30 de la tarde,quien promete una experiencia culinaria con los aromas y sabores de la gastronomía dominicana.

El Chef Yong Wu nació en París, pero con profundas raíces chinas y japonesas. Llegó a España en 2002. Antes de embarcarse en el mundo de la hostelería, sector al que ya se dedicaba parte de su familia, lo que le permitió empaparse de la cocina japonesa desde su infancia.

De su lado, el chef Carlos Estévez ha sido directivo de la Asociación de Chefs de la República Dominicana por alrededor de 7 años, desde donde ha venido realizando una labor de rescate de nuestra cocina y unificación del sector.

"The Epicure by Paradisus" es una importante plataforma gastronómica que desde el 2023 ha celebrado con gran éxito seis entregas en los hoteles Paradisus by Meliá de la República Dominicana, elevando al más alto nivel la gastronomía con propuestas innovadoras.

Esta experiencia se ofrece en cortesía a los huéspedes con estancia confirmada durante las fechas del evento. Los cupos son limitados y están sujetos a confirmación contactando a: paradisusgrandcana@melia.com.

Las próximas entregas de este evento se celebrarán en Paradisus Palma Real del 29 al 31 de agosto, y nuevamente en Paradisus Grand Cana del 28 al 30 de noviembre.