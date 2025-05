Marianly Tejada, Miss Mundo RD 2011, se destaca en la serie de Netflix "Ransom Canyon"

La actriz dominicana Marianly Tejada, quien fue electa Miss Mundo República Dominicana en 2011, ha alcanzado nuevos logros en su carrera internacional, destacándose en dos proyectos de alto perfil.

Tejada, quien es originaria de San Francisco de Macorís, forma parte del elenco de la serie "Ransom Canyon", basada en los libros de Jodi Thomas, que se estrenó mundialmente el 17 de abril en Netflix.

Aparte de este nuevo proyecto, la actriz también es conocida por su papel en la exitosa serie juvenil "Alguien está mintiendo" (One Of Us Is Lying), que se estrenó en 2022 en la misma plataforma.

En esta serie, Tejada interpreta a Bronwyn Rojas, una chica altamente concentrada en su futuro, competitiva, y admirada por sus compañeros de clase por su perfección académica y su lealtad para proteger a quienes ama.

Este personaje ha dejado una marca en los fans y se suma al repertorio de Tejada como actriz, quien continúa demostrando su versatilidad en papeles complejos.

Además de su rol en "Alguien está mintiendo", Tejada ha tenido una carrera sólida en el mundo del entretenimiento. En 2018, se destacó en la obra de teatro "Hedda Gabler", presentada en Nueva York.

Ha formado parte de otras producciones televisivas, como "The Purge", donde interpretó a Sofía Carmona, y la aclamada serie "Orange Is the New Black", donde dio vida a Elena.

Su incursión en el cine dominicano también ha sido significativa, participando en las películas "¿Quién manda?" y "De pez en cuando".

"Alguien está mintiendo" es una serie de drama y misterio juvenil creada por Erica Sale, inspirada en el libro homónimo de Karen M. McManus. La historia gira en torno a un grupo de cinco estudiantes muy distintos que se ven involucrados en un homicidio tras un castigo escolar.

El misterio que rodea el crimen y los secretos de los personajes los mantienen unidos en un clima de tensión. La serie, que inicialmente se transmitió por Peacock en 2021, ha recibido excelentes reseñas y ha sido renovada para una segunda temporada en Netflix.

Tejada, que mantiene su vida personal privada, está casada con el agente de Grandes Ligas de Béisbol, Steve Bean.

Con una exitosa carrera en ascenso, Marianly Tejada continúa demostrando su talento y versatilidad, ganándose un lugar destacado en el panorama internacional con cada nuevo proyecto.