Sofía Vergara revela por qué temió trabajar con Karol G en la serie "Griselda"

Sofía Vergara, reconocida mundialmente por su papel en Modern Family, ha conquistado una vez más al público con su actuación en Griselda, la miniserie de Netflix que relata la vida de Griselda Blanco, una de las figuras más temidas del narcotráfico en los años 80 y 90. Sin embargo, no todo fue fácil para la actriz barranquillera durante el rodaje.

En una reciente entrevista con Infobae, Vergara compartió una inquietud que la acompañó durante el proceso de grabación: la participación de la cantante Karol G, quien se unió al elenco para interpretar a Carla, una mujer clave en el círculo criminal de Griselda.

La participación de Karol G en el proyecto llamó la atención, ya que la cantante no tenía experiencia previa en la actuación. A pesar de ser una de las artistas más populares del momento, Sofía Vergara confiesa que le causaba cierta preocupación trabajar con alguien cuya carrera principal no era la actuación.

"Me daba un poquito de miedo porque Karol no era actriz, entonces eso siempre da miedo, que le traigan a uno a un set por las razones que no deben de ser. Entonces, me dio miedo cuando la conocí", expresó Vergara, abriendo una ventana a sus dudas iniciales.

De la duda al elogio

A pesar de sus temores, Sofía Vergara no tardó en cambiar de opinión tras observar el desempeño de Karol G en el set. La cantante paisa demostró una sorprendente habilidad para adaptarse a su nuevo rol y, para Vergara, su actuación fue impecable.

"Hizo un trabajo espectacular. Yo creo que más nunca le voy a tener miedo a que me digan: ´Oh, vamos a poner a una cantante famosa de actriz´, porque, la verdad, se la comió", comentó Vergara, destacando la capacidad de Karol G para interpretar el personaje con gran destreza.

Karol G, quien interpretó a Carla, se integró al proyecto con una actitud positiva y una gran disposición para aprender. La cantante mostró su emoción y gratitud por haber sido parte de la miniserie y por haber compartido esta experiencia con Sofía Vergara.

A través de sus redes sociales, Karol G expresó: "Feliz y emocionada de verme de nuevo con este equipo que me recibió con tanto amor, que me enseñó tanto y con el que pasé días tan increíbles. @sofiavergara, gracias, mamasota, por la invitación... Es un honor acompañarte en este proyecto y deseo todo el éxito que mereces".

La química entre Sofía Vergara y Karol G no pasó desapercibida por los fanáticos, quienes han elogiado la miniserie y el trabajo de ambas actrices .

y no pasó desapercibida por los fanáticos, quienes han elogiado la miniserie y el trabajo de ambas . Si bien Vergara asumió con éxito el papel protagónico de Griselda Blanco, Karol G se llevó también grandes elogios por su incursión en la actuación, dejando claro que no solo es una estrella de la música, sino también una prometedora actriz.

Con el éxito de Griselda, tanto Sofía Vergara como Karol G continúan demostrando que la versatilidad en el entretenimiento no tiene límites.