La cultura no duerme: llega la Noche Larga de Museos

Los museos dominicanos no sólo guardan historia: este mes de mayo volverán a convertirse en espacios vivos de encuentro, arte, memoria y diálogo.

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Museos celebran una nueva edición de la Noche Larga de Museos, del 16 al 18 de mayo, bajo el lema "Ahora por la equidad".

Durante tres días consecutivos, una red nacional de museos (desde Puerto Plata hasta La Romana) abrirá sus puertas de forma gratuita al público, con una programación especial que incluye visitas guiadas, talleres, espectáculos, conferencias y actividades para toda la familia.

No se trata solo de una jornada cultural: este año, la consigna propone repensar el rol de los museos frente a temas urgentes como la desigualdad, la inclusión y la justicia social.

"Los museos no son solo vitrinas del pasado, también deben ser espacios que convoquen a imaginar un futuro más justo", refiere un comunicado enviado a Diario Libre por el Ministerio de Cultura al referirse al enfoque de esta edición, que coincide con una tendencia global: hacer de la cultura una herramienta activa para la transformación social.

La Noche Larga de los Museos nació en Alemania en 1997 como una forma distinta de vivir la cultura, abriendo las puertas de los museos en horario nocturno y llenándolos de vida. Lo que empezó como una iniciativa local se ha convertido en un fenómeno global que hoy se celebra en más de 130 países.

República Dominicana se unió a esta iniciativa en 2008, y desde entonces, la experiencia de visitar un museo aquí nunca ha vuelto a ser la misma.

La edición 2025 incluye la participación de más de 30 museos estatales y privados distribuidos en distintas regiones del país.

En Santo Domingo, el Museo de Arte Moderno, el Museo del Hombre Dominicano y la Cinemateca Nacional ofrecerán actividades hasta las 10 de la noche. En la Ciudad Colonial se suman espacios emblemáticos como el Museo de la Resistencia, el Centro Indotel y el Centro Cultural Casa del Cordón.

¿Qué museos puedes visitar?

Santo Domingo – Plaza de la CulturaMuseo de Arte ModernoMuseo del Hombre DominicanoMuseo Nacional de Historia NaturalCinemateca DominicanaArchivo General de la Nación

Ciudad ColonialMuseo de las Atarazanas RealesMuseo de la Familia DominicanaMuseo Fortaleza Santo DomingoMuseo Mundo de ÁmbarMuseo Larimar DominicanMuseo Casa Mella RussoCentro Indotel Cultura DigitalQuinta DominicanaCentro de la ImagenMuseo Memorial de la Resistencia DominicanaCentro Cultural Taíno Casa del Cordón

Santo Domingo EsteFaro a Colón

SantiagoMuseo a los Héroes de la RestauraciónCentro LeónCentro Cultural y Museo Horacio Vásquez (Tamboril)Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA

La VegaMuseo Sacro de La VegaMuseo del Carnaval Vegano

MocaMuseo 26 de JulioCentro Rural Dominicano

Puerto PlataMuseo Fortaleza San Felipe

Zona Este – San Rafael del Yuma - La RomanaMuseo Casa Fuerte Juan Ponce de León (San Rafael del Yuma)Museo Arqueológico Regional Altos de Chavón

Viernes 16: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.Sábado 17: de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.Domingo 18: de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.(Consultar las redes sociales de los museos para validar horarios)