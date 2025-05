Patty Moll lanza nuevo sencillo “Tiempo”

La cantautora dominicana Patty Moll anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Tiempo”, con el que marca su regreso a la escena musical. La canción fue compuesta por la propia artista y producida por Félix Manuel Estévez, conocido como DF Beatz.

“Tiempo” forma parte del próximo álbum en el que trabaja Moll, proyecto que apunta hacia una fusión de pop/rock latino con ritmos caribeños. En este nuevo trabajo, la artista busca consolidar una dirección sonora definida dentro de su trayectoria.

En declaraciones recientes, la cantante explicó que la canción surge tras el fallecimiento de su madre, un evento que la alejó temporalmente de la música.

“En este sencillo hay una parte que habla sobre esto y el duelo que viví. En ese momento me sentí frustrada, como si el tiempo se me escapara, como si me estuviera haciendo más adulta sin avanzar en mi carrera, en mi vida”, dijo.

Más

El video oficial de “ Tiempo ” ya está disponible en YouTube . Fue dirigido por Marcos Salcedo, con dirección artística y coreografía de Isadora Bruno, y se grabó en Studio 17. En el material audiovisual, Moll también muestra su faceta como bailarina.

oficial de “ ” ya está disponible en . Fue dirigido por Marcos Salcedo, con dirección artística y coreografía de Isadora Bruno, y se grabó en Studio 17. En el material audiovisual, Moll también muestra su faceta como bailarina. Además de su trabajo como cantante y compositora, Patty Moll toca varios instrumentos, entre ellos el piano, la guitarra y la flauta. También tiene formación en danza clásica y ha trabajado con géneros como el jazz y el hip hop.

Entre las canciones previas de su discografía se encuentran “Dale Play”, “Punto y coma”, “Mejor pa’ los 2” y “A mi manera”.