Pili Cuadrado lanza su primera novela: "El viaje de Elena"

Pocas cosas son más íntimas que la relación entre un autor y su obra, en particular cuando es la primera que este siente que debe contar, la que lo saca de la inercia, de las dudas y del ´qué dirán´.

Luego de emigrar a los Estados Unidos, Pili Cuadrado se propuso cumplir una meta que muchos tienen, pero que pocos completan: escribir una novela.

Abrumada por la nostalgia de dejar la mayor parte de su vida en la República Dominicana y enfrentado el reto de emprender una nueva vida en Utah junto a su esposo Scott, Cuadrado se volcó sobre el papel para retratar una novela autobiográfica.

En ese sentido, la especialista en fitness y Coach de Óptimo Desempeño puso en circulación "El viaje de Elena", en Lu&Bo, tienda de elementos de decoración de interiores, ubicada en la calle Agustín Lara, en Piantini, Santo Domingo.

Las palabras de presentación de Claudia Ravelo, copropietaria de Lu&Bo y amiga de Pili, estableció el ambiente para el resto de la velada. Ravelo dijo entre lágrimas que se sentía orgullosa de ver a su amiga de tantos años abrazar el cambio en su vida, uno que podría ser incómodo, pero necesario para crecer.

El acogedor ambiente estaba repleto de seres queridos de la autora, desde familiares y amigos, hasta la pediatra de sus hijos (ahora adultos). La intimidad fue el elemento clave en una noche donde la vulnerabilidad tuvo el asiento principal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/07052025-lanzamiento-del-libro-el-viaje-de-elena---samil-mateo-dominici4-de968d68.jpg Germán Núñez y Carmen Núñez. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/07052025-lanzamiento-del-libro-el-viaje-de-elena---samil-mateo-dominici5-6fd94f6e.jpg Lourdes Nadal de Veras, Félix Veras e Ileana de Atallah. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/07052025-lanzamiento-del-libro-el-viaje-de-elena---samil-mateo-dominici7-6af6a56e.jpg Arturo Batlle e Iraima Matías. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/07052025-lanzamiento-del-libro-el-viaje-de-elena---samil-mateo-dominici8-4a0d2030.jpg Natalia Ravelo y Pili Cuadrado. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Un ´libro Cuadrado´

Aunque su formato físico es tradicional, "El viaje de Elena" es un libro ´Cuadrado´ por todos lados. Fue escrito por Pili, la portada fue diseñada por su hijo Alejandro Álvarez Cuadrado, y el resto del libro fue cosido, impreso y encuadernado por su hijo Jaime Álvarez Cuadrado, quien también realizó la edición de la historia.

Jaime compartió que un amigo cercano colaboró con la impresión de la portada, pero que el resto de la impresión fue realizada en casa.

Sobre el proceso de crear "El viaje de Elena", expresó que hubo una sincronía entre el surgimiento de su pasión y preparación en el área, y el anhelo y la decisión de su madre de empezar a escribir su primera obra de ficción.

Uno de los asistentes felicitó a la autora no solo por publicar su obra, sino por publicarla en formato físico en una era tan digital. Además, destacó el hecho de escoger escribir una historia autobiográfica, en vez de aprovechar la primera oportunidad para escapar de la realidad y crear nuevos mundos.

Escoger ese camino demanda desnudarse para que otros también puedan encontrarse entre sus páginas. En ese sentido, la autora compartió que tener una relación abierta con sus hijos fue de mucha ayuda, ya que para su hijo no fue sorprendente enfrentarse con las dificultades que encontró entre sus páginas al editar el libro.

Entonces, el verdadero reto fue personal. La escritura fue un proceso de sanación que entristeció a Pili, pero que la ayudó a sanar. La autora sintió que tenía "la piel en carne viva, como cuando una persona se corta".

Debía parar e iniciar otra vez para reponerse. Fue un proceso duro y triste que la obligaba a recordar no solo las heridas presentes, sino las que venía arrastrando, como muchos de nosotros, desde su infancia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/07052025-lanzamiento-del-libro-el-viaje-de-elena---samil-mateo-dominici1-4aa44981.jpg Jaime Álvarez Cuadrado explicó que la obra es "un libro Cuadrado", ya que fue completamente realizado por miembros de su familia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/07052025-lanzamiento-del-libro-el-viaje-de-elena---samil-mateo-dominici2-af8c999f.jpg Jaime Álvarez Cuadrado explicó que la obra es "un libro Cuadrado", ya que fue completamente realizado por miembros de su familia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI) https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/07052025-lanzamiento-del-libro-el-viaje-de-elena---samil-mateo-dominici3-13eb9748.jpg Jaime Álvarez Cuadrado explicó que la obra es "un libro Cuadrado", ya que fue completamente realizado por miembros de su familia. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Una historia de amor con todos los matices

Cuando imaginamos nuestras vidas, sobre todo nuestros anhelos, nuestras mentes utilizan colores ´alegres´. Tenemos mentalidades muy ´blanco o negro´ sobre las experiencias coloridas, especialmente cuando se trata de idealizar el amor.

En el caso de Pili, el amor significó mudarse a otro país, lejos de sus hijos, su clima y sus costumbres. De sus experiencias reales, nacieron las ficticias, y de María del Pilar Elena, nació Elena.

Durante un momento de preguntas y respuestas con los invitados, una de sus amigas de la adolescencia compartió: "Lo lindo es que tú amas tus raíces y extrañas tu país. Esa nostalgia es muy linda, es válida. Pero estás con el hombre que decidiste amar, Scott, que es un gran ser humano".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/09/07052025-lanzamiento-del-libro-el-viaje-de-elena---samil-mateo-dominici-91632e8e.jpg Pili Cuadrado y Scott Thorell. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI)

Cada temporada de la vida trae luces y sombras. En nuestra ingenuidad, creemos que una buena decisión debe ser respaldada solo por cosas buenas, y que las experiencias negativas solo acompañan una ´mala decisión´. Sin embargo, con cada acción, estamos tomando un sinfín de decisiones aledañas que nos afectarán de distintas maneras.

Los libros de nuestras vidas

Se dice que cada persona tiene un libro dentro. Si este libro en particular retrata los últimos años de la vida de la autora, surge la pregunta: ¿Será que existen múltiples libros de nuestras vidas?

De hecho, algunas transiciones abren paso a temporadas que se sienten como libros completos que se cierran para permitir que otros se puedan abrir:

´Los años en los que nuestros hijos eran niños´

eran niños´ ´El tiempo en que me convertí en entrenadora personal´

Y el más reciente: ´El libro en el que me enamoré y me mudé con mi esposo a otro país, finalizando la década de los cincuenta´, "El viaje de Elena"

Una de sus amigas de la adolescencia comentó sobre la reinvención y la resiliencia de la autora, destacando su valentía y todo lo que ha hecho para llegar a donde está.

"Esta es tu oportunidad de encontrarte en otra circunstancia. Vas a seguir escribiendo otro libro, porque tu vida seguirá con más libros. Yo estoy segura que sí", indicó.

Los caminos más trazados

La vulnerabilidad es un riesgo... que trae beneficios. Te premia al darte cuenta de que no estás solo; te permite descubrir que no eres el único en atravesar una situación particular.

Fruto de la transparencia de la autora, distintas personas también compartieron sus experiencias como migrantes, para motivarla y honrar su transparencia.

Como todas migraron entre hace 19 y 31 años, sus perspectivas no contenían dolor, sino la paz de quien ha aceptado que, para ganar algunas cosas, hay que perder otras. Todas expresaron que tienen dos patrias y que, pronto, las nuevas historias de la escritora también ilustrarán esa transición.

Otra de sus amigas, una psicóloga experta en duelo, felicitó a Cuadrado por su valentía. "Hablar en ficción de tu propio ser y tus propios pensamientos te hace vulnerable", compartió.

Reconocer que no somos los únicos ni los primeros en atravesar un tipo de duelo no minimiza el dolor, pero existe un confort bien particular y cálido en sentirse acompañado.

La noche culminó con reflexiones de los presentes sobre la nostalgia, la migración, la espiritualidad y el duelo, seguidas por la venta de los libros, autografiados por la autora en vivo. La pregunta que se susurraba por el salón era si habría suficientes.

El evento de lanzamiento fue inspirador, no solo para los que aspiran a llamarse ´autores´, sino para quienes están atravesando transiciones retadoras. Afortunadamente, los seres humanos tenemos la capacidad de tomar las dificultades de la vida y utilizarlas como arcilla en manos del escultor, para trazar nuevas realidades con cada cincel.