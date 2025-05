Carlos Veitía: "Molina & Veitía: Música en movimiento será una celebración sensorial"

El experimentado coreógrafo y director artístico del Teatro Nacional, Carlos Veitía, decidió llevar a escena un espectáculo que celebre la dominicanidad resaltando la danza y la magia de lo sinfónico.

El resultado se vivirá la noche del sábado 31 de mayo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con el espectáculo "Molina & Veitía: Música en movimiento".

El primer bailarín concibió esta puesta en escena con el maestro José Antonio Molina, director de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), quien está a cargo de la música y los arreglos que se disfrutarán esa noche única. También se escucharán algunas composiciones de su padre, Papa Molina.

Celebración sensorial

Fa´tima Guzma´n, Jose´ Antonio Molina, Carlos Veiti´a y Marinella Sallent.

La dupla de maestros Veitía y Molina promete un espectáculo vibrante y cautivador. Junto a la OSN, el evento combinará la danza y tecnología al más alto nivel para rendir homenaje a la cultura dominicana.

Para el creador, "Molina & Veitía: Música en movimiento" será una celebración sensorial que reunirá un elenco excepcional de coreógrafos, bailarines, artistas del diseño y tecnología para dar vida a leyendas, costumbres e imágenes que definen nuestra identidad como pueblo".

El director del TN, Carlos Veitía.

Al conversar con Diario Libre, Carlos Veitía explica que esta es una producción donde cada composición tendrá una danza para un show de dos actos. "Es una obra visual en la que la tecnología será un complemento del arte", asegura.

Además de la canciones, los bailarines interpretarán poemas y obras literarias de escritores dominicanos como Jeannette Miller. "Entre las piezas a representar se destaca Macho blusa, inspirada en la historia escrita por la homenajeada autora dominicana", comenta el creador.

El funcionario cultural comenta que se inspiró en la obra "Cuarteto caribeño" de José Antonio Molina para realizar el espectáculo. "Pensé en llevar esto a escena porque me pareció magistral. Luego llamé a los demás coreógrafos de diferentes ondas artísticas para empezar a organizarlo. Me tomé mucho tiempo para desarrollarlo porque coincide con mis funciones como director del TN", abunda.

El espectáculo también rendirá homenaje al centenario del reconocido trompetista, director y compositor Papa Molina.

José Antonio Molina y Carlos Veitía.

En 50 años de trayectoria, ¿cómo califica Veitía este montaje? El responde que nunca imaginó que iba a ser director del TN, pero la "juventud se lleva dentro en el espíritu y en el deseo de seguir adelante, creando para los demás, sirviendo a los demás. Todo gran teatro tiene que crear y producir para sus artistas nacionales y esa es la misión principal", concluye.

Para el maestro José Antonio Molina es halagador que su música se convierta en historias danzadas.

"Nunca me imaginé el maridaje con la danza y al final es un retrato de la esencia misma y de mi génesis porque tengo influencia de una bailarina, mi madre, Josefina Miniño. En esta etapa de mi plenitud y madurez artística Dios me ha dado el regalo de poder lograrlo. Carlos me sorprendió con esta idea y para mí ha sido de las mejores cosas que me han pasado", declara agradecido Molina a Diario Libre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/05/25/7c3fb0be-0b55-4033-9065-29f784144c7b-c307212e.jpg

Bailarines

Los coreógrafos Sander Robert, Stephanie Bauger y Pablo Pe´rez.

Una de las ejecuciones contará una historia campesina, con aires sureños, que comienza en 1959 y se traslada a la actualidad retomada por los hijos. La música, que incluirá el ritmo de la mangulina, servirá de narrador de un conflicto familiar que se desarrolla con la danza.

Para lograr esto, participan las destacadas compañías Ballet Nacional Dominicano y el Ballet Concierto Dominicano; Yeimi Díaz y Carlos Ortega diseñan la escenografía; y las talentosas Adolfina Lluberes y Renata Cruz están a cargo del vestuario, para crear un entorno visual deslumbrante. Se suman a Veitía los coreógrafos Stephanie Bauger, Pablo Pérez y Sander Robert.

Las boletas están disponibles en Boleteria.com.do, Boletería del TN y Fundación Sinfonía.