Braulio reprograma su concierto para el 6 de junio: "No podía fallarle a mi público dominicano"

El cantautor español Braulio se recupera satisfactoriamente de una afección gripal que le impidió presentarse en el concierto previsto para el pasado domingo, Día de las Madres, en Lungomare Bar & Lounge. Ahora, el artista ha anunciado que retomará su compromiso con el público el próximo 6 de junio a las 10:00 p.m. en el mismo lugar.

Braulio agradeció las muestras de solidaridad recibidas y confirmó que sigue un tratamiento médico para llegar en óptimas condiciones a esta nueva fecha.

"Por recomendación médica no puedo subir al escenario antes de esa fecha, ni mucho menos abandonar el país hasta que me recupere y pueda reunirme con mi público dominicano, no le puedo fallar", afirmó Braulio.

Los organizadores aclararon que las entradas adquiridas para la función original serán válidas para el concierto del 6 de junio, facilitando así el acceso a todos los asistentes.

Exitos

Durante su presentación, Braulio interpretará varios de sus grandes éxitos que han marcado su carrera, entre ellos Guardaste para mí — Noche de boda, El vicio de tu boca, Cuando se apaga la magia, Te voy a hablar bien claro amor, En la cárcel de tu piel y Y deja de llorar — Herejía. Estos temas han conquistado al público dominicano en sus anteriores visitas y seguramente volverán a emocionar en esta ocasión.

Con una sólida trayectoria y una cálida recepción en República Dominicana, Braulio se prepara para brindar una noche inolvidable.