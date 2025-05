Christine Opiaza, de Filipinas, será coronada como Miss Grand International 2024

Miss Grand International tiene nueva reina. Christine Opiaza, primera finalista y representante de Filipinas, asumirá oficialmente el título de Miss Grand International 2024 el próximo 3 de junio, luego de que Rachel Gupta, de la India, renunciara con duras acusaciones hacia la organización.

El anuncio fue hecho a través de la cuenta oficial de Instagram del certamen con una imagen de Opiaza acompañada del mensaje: "El tiempo lo dice todo. La corona ha encontrado a su reina".

Una renuncia con denuncia

Rachel Gupta, de 21 años, sorprendió a los seguidores del concurso cuando, el pasado 29 de mayo, hizo pública su renuncia a través de un video difundido en redes sociales. Allí, la modelo reveló un "camino difícil" desde que fue coronada Miss Grand International en octubre de 2023.

"No me sentí reina. Me sentí como una vendedora", declaró Gupta, haciendo referencia a las transmisiones en TikTok que debía realizar para vender productos sin respaldo oficial, como parte de sus responsabilidades en el cargo.

Además, denunció haber sido presionada a firmar contratos bajo coacción, sufrir acoso, abandono institucional y explotación comercial.

También acusó a la organización de no haberle pagado el premio económico prometido, de amenazarla legalmente cuando intentó reclamar sus derechos y de presionarla para modificar su cuerpo. "Solo les interesa lo que da plata", afirmó.

La organización de Miss Grand International respondió rápidamente con un comunicado en el que negó todas las acusaciones realizadas por Gupta. Según el documento, la modelo india ya había sido despedida antes de su renuncia pública, por supuestos incumplimientos contractuales.

Entre las irregularidades que se le atribuyen están haber obtenido beneficios de un patrocinador sin permiso, presentar gastos injustificados por más de 4,000 dólares, perder 1,000 dólares sin pruebas de respaldo, y actuar de forma "poco profesional" en eventos internacionales, incluyendo uno en la República Checa.

En medio del escándalo, la organización ha optado por mirar hacia adelante coronando a la siguiente en la línea: Christine Opiaza.

La modelo filipina, que conquistó al público durante la final del certamen en Vietnam, será coronada oficialmente en una ceremonia que se celebrará en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia, y que será transmitida en vivo por el canal de YouTube GrandTV.

Te puede interesar Escándalo en Miss Grand International: destituyen a la reina entre polémica con la organización