"Soberanía 4.0": cultura y medios en la frontera con Haití a favor de la identidad dominicana

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en coordinación con entidades de gestión de derechos de autor y otras organizaciones gubernamentales, presentó el proyecto Soberanía 4.0, una iniciativa orientada a revitalizar la identidad cultural.

Su objetivo es mitigar las interferencias en el espectro radiofónico dominicano causadas por emisoras haitianas en las zonas fronterizas del país, mediante el fortalecimiento técnico de las estaciones locales y la promoción activa de la identidad y cultura dominicana.

El lanzamiento oficial se realizó en el Centro Indotel Cultura Digital, encabezado por el presidente del organismo, doctor Guido Gómez Mazara, y el artista y gestor cultural Pochy Familia, con la presencia de compositores, músicos, legisladores y funcionarios del ámbito cultural.

"Las seis provincias incluidas en esta iniciativa concentran a más de 466,000 ciudadanos. Una de las tragedias recurrentes en el diseño de políticas públicas ha sido actuar sin tomar en cuenta los niveles de involucramiento de los actores locales", expresó.

Detalló que un estudio técnico reveló altos niveles de interferencia en señales de radio y televisión provenientes del vecino país. "En provincias como Pedernales, esa interferencia alcanza un 70 por ciento. Frente a esto, hemos instruido al equipo técnico para aumentar la potencia de nuestras emisoras y garantizar emisiones libres de obstrucciones", puntualizó.

Asimismo, criticó la baja inversión estatal en comunicación y publicidad en la frontera. "Solo el 5 por ciento del presupuesto publicitario ha llegado a estas provincias. Esto explica el éxodo poblacional, la sustitución de culturas y la pérdida del sentido de pertenencia. Por eso, estamos destinando recursos directos para que las emisoras locales puedan operar con sostenibilidad", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/03/whatsapp-image-2025-06-03-at-23255-pm-952fd6d7.jpeg El doctor Guido Gómez Mazara, presidente de Indotel. https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/03/whatsapp-image-2025-06-03-at-23256-pm-bbb4aa1f.jpeg Pochy Familia habló en representación de las entidades de gestión. https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/03/whatsapp-image-2025-06-03-at-23259-pm-598f89dd.jpeg El acto contó con la presencia de invitados de entidades públicas e instsituciones oficiales.

Cultura, educación y medios: una estrategia integral

Gómez Mazara anunció la implementación de contenidos culturales y cápsulas educativas en medios locales, con la colaboración del académico Iván Gatón. Estas piezas promoverán valores históricos, identitarios y cívicos entre los jóvenes. "No se trata de rechazar lo extranjero, sino de afirmar lo nuestro con conocimiento y respeto", subrayó.

Enfatizó que el programa no responde a una ideología política, sino a una responsabilidad nacional. "La reconstrucción del espíritu dominicano no puede detenerse por agendas ideológicas. Defender nuestra identidad no es un acto de xenofobia, sino un deber legítimo de cualquier Estado soberano".

También valoró el respaldo del presidente de la República, quien —según dijo— comprendió de inmediato la urgencia del proyecto. "No estamos actuando desde una lógica presupuestaria clientelar. Estamos conscientes de la dramática realidad de la frontera, y nuestra respuesta es estructural, no cosmética", declaró.

"Este proyecto representa una clara señal del compromiso del Gobierno con la defensa de nuestra soberanía radioeléctrica y el derecho de todas las comunidades a acceder a contenidos que reflejen su identidad y valores", subrayó Gómez Mazara, al resaltar que se está construyendo una nueva era para la radio en la frontera, donde la cultura, historia y tradiciones criollas se escuchen y se sientan con orgullo.

Explicó que este plan contempla mejorar las condiciones técnicas de operación de emisoras locales en provincias como Montecristi, Dajabón, Elías Piña, Independencia, Santiago Rodríguez y Pedernales, dándole más fuerza y claridad a las estaciones de cada rincón de estas comunidades

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/03/whatsapp-image-2025-06-03-at-23258-pm-e4371c6a.jpeg El legendario bachatero Luis Segura fue aplaudido por los asistentes.

Un estudio móvil para grabar y educar

El artista Pochy Familia, quien lidera el componente cultural de Soberanía 4.0, presentó un innovador estudio de grabación móvil, acondicionado dentro de un autobús donado por la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses , que recorrerá las comunidades fronterizas para grabar a jóvenes talentos locales.

"La dominicanidad cultural no se impone solo con música en la radio. Hay que generar orgullo: desde la comida, el baile, las historias y las voces propias. Este proyecto llevará el estudio a los barrios en esa región, para que la juventud tenga acceso real a la industria", explicó.

Anunció además la realización de festivales interprovinciales, talleres de composición musical, y jornadas educativas en escuelas sobre derechos de autor y producción musical, en colaboración con entidades como Sgacedom y Sodaie.

Artistas se suman al esfuerzo nacional

El proyecto cuenta con el apoyo de reconocidas figuras del arte nacional. El maestro Ramón Orlando, presidente de la Sociedad Dominicana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes, Sodaie, calificó la iniciativa como una de las más trascendentales en años recientes.

"Yo creo que este es uno de los proyectos más importantes que se han presentado en mucho tiempo. Es una oportunidad de oro para reconstruir el orgullo cultural dominicano desde las comunidades que más lo necesitan", comentó.

Agregó: "El plan de llevar un estudio móvil es una gran idea. No tenemos un relevo generacional claro, y este esfuerzo puede motivar a esos jóvenes que nunca han tenido acceso a grabar o expresarse", señaló.

El cantautor Pavel Núñez expresó su respaldo por el componente identitario del plan. "Perder la frontera cultural es perder la nación. Por eso esto va más allá del arte: es una responsabilidad como dominicanos".

El legendario bachatero José Manuel Calderón valoró positivamente la propuesta. "Nos va a beneficiar a todos.Es una gran iniciativa la que está desarrollando Indotel a favor de nuestra patria", afirmó.

El merenguero Kinito Méndez, miembro de Sgacedom, celebró que finalmente la música dominicana tenga protagonismo en la zona. "No es justo que no se escuche nuestra música en nuestras provincias. Esta es una manera real de presencia".

Entre los funcionarios de otras instituciones que estuvieron presentes, se destaca la participación del director de la Policía Nacional, así como de Alicia Baroni y el maestro Amaury Sánchez, ambos viceministros del Ministerio de Cultura

Reconocimiento

En el acto, Guido Gómez Mazara y Pochy Familia elogiaron a los artistas que han respaldado el proyecto, destacando sus trayectorias y el impacto positivo que han tenido en la promoción de la identidad nacional.

Entre los asistentes también se encontraban figuras destacadas como Luis Segura, Leonardo Paniagua, Mariano Lantigua, Enrique Feliz, Lupe Valerio, La India Canela, Sexappeal y Silvio Mora, entre otros.

El Ballet Folklórico Guayacán, de la comunidad de Haina, abrió y cerró la actividad.

Frecuencias al servicio de la dominicanidad

Como parte del proyecto, Indotel autorizó nuevas frecuencias para emisoras comunitarias en provincias fronterizas, fortaleciendo la presencia del Estado a través de medios locales. Estas emisoras transmitirán contenido educativo, cultural y de interés comunitario.

En Montecristi operan emisoras como GTB Radiodifusores (101.3 FM) y CERTV AM-FM (670 AM). En Dajabón, Radio Amanecer (90.9 FM) y Radio Marién (1110 AM) son claves. En Elías Piña se destaca Radio Juan Pablo Duarte (1500 AM) y La Voz de las Fuerzas Armadas (1370 AM).

(1500 AM) y La Voz de las Fuerzas Armadas (1370 AM). En Independencia y Jimaní, Radio Amanecer (100.3 FM) y otras emisoras comunitarias cubren la región. Pedernales cuenta con CERTV y otras frecuencias activas. En Neyba se destacan Fundación Bahoruco Progresando (88.7 FM) y Grupo Progreso (103.3 FM). Y en Santiago Rodríguez, Thomas Comunicaciones transmite en 91.7 FM.

Mas que un proyecto, una política de Estado Soberanía 4.0 no solo pretende instalar frecuencias ni organizar eventos: busca reconstruir desde las raíces la identidad cultural dominicana en la frontera, enfrentar la penetración mediática extranjera y ofrecer oportunidades reales a comunidades históricamente olvidadas. Con el respaldo de artistas, comunicadores, técnicos y educadores, esta iniciativa se perfila como una política de Estado que apuesta por la soberanía cultural y comunicacional, elemento vital para el fortalecimiento de la nación desde sus bordes.