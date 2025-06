Melba de Grullón honra la memoria de su hija Alexandra con un fondo académico y cultural

A dos meses de la partida física de su hija Alexandra y en una fecha que también coincidió con el primer aniversario de boda de la joven con su esposo Eduardo, Melba de Grullón compartió a través de sus redes sociales una emotiva reflexión.

Con serenidad, pero también con profunda fe, anunció una iniciativa cargada de significado: la creación del Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón.

"El tiempo pasa y es inevitable que vayan llegando los aniversarios", escribió Melba en su publicación. Y continuó diciendo:

"Hoy, cuando se cumplen dos meses de la llegada de Alexandra a la morada de nuestro Creador, y también cuando se cumple, ¡oh Dios!, el primer año de la boda con su esposo Eduardo, con plena fe en el plan divino me permito anunciar que, en su memoria, crearé un fondo para apoyar económicamente a jóvenes que aspiren a carreras universitarias y sobre todo, que compartan el propósito que soñó Alexandra: que tengamos el mejor país posible para todos".

La iniciativa, que llevará el nombre de su hija, tendrá como propósito brindar apoyo económico a jóvenes de escasos recursos a nivel nacional, con una visión que trasciende lo académico y se conecta con el compromiso social que Alexandra soñó.

Melba explicó en sus redes que el fondo funcionará en alianza con centros educativos en toda la geografía nacional, los cuales se encargarán de seleccionar a los candidatos más necesitados y presentarlos al Fondo para su aprobación.

Habrá también una atención especial a los jóvenes que perdieron a sus familiares en la tragedia del pasado 8 de abril, una muestra del sentido humano y empático que caracteriza esta causa.

"He designado un Comité Gestor para realizar los arreglos legales e institucionales necesarios, de manera que en breve tiempo esté anunciando el otorgamiento de las primeras becas", agregó.

Apoyo en la espiritualidad

En su mensaje, Melba también compartió cómo su espiritualidad ha sido un sostén en este proceso de duelo y transformación:

"En estos momentos, en que siento muy cerca la presencia de Dios, más que nunca mi vida es servir, orando y dando gracias a Él por darme fuerzas, porque las propias no me alcanzan. Gracias a todos, pues he sentido su compañía, sus oraciones han sido escuchadas".

Con esta iniciativa, Melba de Grullón no solo honra la memoria de su hija, sino que convierte el amor y el dolor en un acto de esperanza para otros.

El Fondo Académico y Cultural Alexandra Grullón será sin duda una luz en el camino de muchos jóvenes dominicanos que sueñan con un mejor futuro -el mismo sueño que Alexandra llevó en el corazón-.

