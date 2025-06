Aníbal de Castro recibe el Premio al Mérito Periodístico de Acroarte

En una ceremonia organizada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), el periodista Aníbal de Castro fue reconocido este lunes con el Premio al Mérito Periodístico, un galardón que destaca su trayectoria y compromiso con el ejercicio ético de la profesión.

Durante su discurso de aceptación, De Castro, presidente del Grupo Diario Libre, reflexionó sobre los desafíos del periodismo en la era digital, enfatizando la importancia de la responsabilidad y la profundidad en el ejercicio informativo.

"No basta con tener voz: hay que tener criterio. No basta con estar presente: hay que saber mirar. No basta con decir: hay que saber decir la verdad", expresó, en una defensa del rol del periodismo frente a la inmediatez de las redes sociales.

Asimismo, destacó la diferencia entre los periodistas y quienes simplemente replican información sin contexto.

"Ellos propagan. Nosotros, los periodistas, tratamos de comprender. Ellos escandalizan. Nosotros, o intentamos al menos, explicar sin escándalo", afirmó, subrayando el compromiso de la profesión con la búsqueda de la verdad y la interpretación de los hechos.

Dedica premio a sus colegas

De Castro dedicó el reconocimiento a sus colegas que ejercen el oficio con "decencia, perseverancia y sentido del deber", resaltando la labor de aquellos que trabajan desde medios independientes y redacciones menos visibles.

"Hoy, al recibir este reconocimiento, quiero compartirlo con todos los colegas que se esfuerzan para cubrir una fuente, que se exponen para contar una historia, que resisten presiones para no ceder en su integridad", dijo.

El premio, que lleva el nombre de figuras destacadas del periodismo a lo largo de los años, representa un homenaje a la vocación y al compromiso con la verdad.

La ceremonia contó con la presencia de reconocidos periodistas, comunicadores y representantes de distintos medios de comunicación que celebraron la trayectoria de De Castro y su impacto en la profesión.