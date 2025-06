¿Quién es Marlene Dumas, la artista viva más cotizada: vende obra por 13.6 millones de dólares?

La artista sudafricana Marlene Dumas (Ciudad del Cabo, 1953) ha alcanzado un nuevo hito en su destacada trayectoria al convertirse en la creadora viva más cotizada del mundo en una subasta de arte contemporáneo.

Su pintura Miss January fue adjudicada el pasado 14 de mayo por 13.6 millones de dólares en la casa de subastas Christie´s de Nueva York, superando cualquier cifra previa registrada por una artista viva.

La obra, un óleo sobre lienzo de 1997, representa a una mujer desnuda de cintura para abajo, con una sonrisa enigmática y pinceladas vibrantes que contrastan con un fondo oscuro.

La pieza fue adquirida por un coleccionista internacional durante la prestigiosa 21st Century Evening Sale, evento dedicado a los grandes nombres del arte contemporáneo. Provenía de la colección privada de la influyente familia Rubell, lo que añadió un valor simbólico adicional.

Desde la casa de subastas explicaron que Miss January es una reinterpretación de un dibujo que Dumas realizó a los 10 años, titulado Miss World (1967). La obra encarna muchas de las obsesiones temáticas de la artista: el cuerpo femenino, la exposición pública y la vulnerabilidad como crítica a los cánones de belleza tradicionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/obra-11-a1bcad97.jpg Una de las obras de la serie 'Stripping Girls' (2000). Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA).

Marlene Dumas nació y creció en Sudáfrica durante el apartheid, en el seno de una familia afrikáner en una finca vinícola. Su infancia estuvo marcada por la temprana muerte de su padre, un episodio que, según ella misma ha reconocido, influyó profundamente en su visión artística. En los años 70, emigró a los Países Bajos, donde buscó mayor libertad personal y creativa, y desde entonces ha desarrollado una prolífica carrera entre Ámsterdam y el resto del mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/09/obra-1-d347e730.jpg De izquierda a derecha, 'Alien' (2007), 'Spring' (2017) y 'Amazon' (2016), expuestas en el Palazzo Grassi de Venecia entre 2022 y 2023. Página oficial de Marlene Dumas.

Formada en Bellas Artes y Ética en la Universidad de Ciudad del Cabo, su obra ha explorado temas como la raza, la sexualidad, la identidad, el poder, la familia y la muerte, siempre desde una estética figurativa cargada de emoción. Influida por artistas como Edvard Munch y Egon Schiele, Dumas ha creado un lenguaje propio caracterizado por rostros distorsionados, cuerpos vulnerables y una crudeza emocional que interpela directamente al espectador.

Más allá del mercado

Con series icónicas como The Eyes of the Nightcreatures, Waiting (for Meaning) o Stripping Girls (2000), en colaboración con Anton Corbijn, la artista ha sabido combinar lo íntimo con lo político, el deseo con la crítica social.

En 2014, el Museo Stedelijk de Ámsterdam, la Tate Modern de Londres y la Fundación Beyeler de Basilea le dedicaron una gran retrospectiva titulada The Image as Burden, consolidando su figura en la historia del arte contemporáneo.

Ahora, a sus 72 años, Dumas celebra el reconocimiento económico y simbólico que le otorga este nuevo récord de venta.

y simbólico que le otorga este . Aunque el precio de Miss January ha dividido opiniones —entre quienes destacan su valor artístico y quienes critican el elevado monto—, lo cierto es que la obra ha logrado volver a colocar a Dumas en el centro del debate cultural global.

"Ha sabido tocar las fibras más humanas con una delicadeza simple y evocadora", señala Pau Farell, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Con esta venta histórica, Marlene Dumas no solo rompe cifras: reafirma su lugar como una de las voces femeninas más poderosas del arte contemporáneo.