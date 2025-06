"Nadie tiene más deseo de traer una corona que yo", Magali Febles

Miss República Dominicana presentó a las candidatas de la 69ª edición del certamen, a realizarse en agosto, con la presencia de Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo.

El encuentro se llevó a cabo en el Hyatt Centric Santo Domingo, donde Magali Febles, directora nacional del certamen y titular de la franquicia, pronunció el discurso de la velada.

Febles fue contundente y clara en sus palabras. "Algunas de las chicas van a comenzar sus entrenamientos el fin de semana. No empiecen a hacer comparaciones, delen su espacio para que no me las frustren. Déjenme trabajar con ellas".

Además, se confesó orgullosa del trabajo que hace en beneficio de República Dominicana. Añadiendo que aunque no hemos ganado corona, estamos dentro de los 10 países con más clasificaciones, de los 130 participantes. "Nadie tiene más deseo de traer una corona que yo".

Candidatas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/10/whatsapp-image-2025-06-09-at-83552-pm-381f5ead.jpeg Magali León (FÉLIX LEÓN)

Durante la recepción el grupo de candidatas desfilaron en traje coctel de tonalidad negro, representando diversas provincias del país, así como comunidades dominicanas en el exterior.

Este año, el certamen marca un hecho sin precedentes con la inclusión por primera vez de la comunidad dominicana en Alemania, ampliando así la proyección del concurso hacia nuevos horizontes.

Las candidatas del Miss República Dominicana son:

Jennifer Ventura. Ingeniera civil con maestría internacional. Jennifer representa la superación en cada paso. Con humildad, fe y disciplina, quiere construir un legado que inspire a otros a transformar su entorno.

Esmeralda Columna. Actriz, bailarina y educadora, Esmeralda es una embajadora del arte y la cultura dominicana. Su proyecto "Artestudio" busca preservar nuestras raíces y mostrar que la belleza también habita en la identidad y el talento.

Magdelin Martínez. Maquillista profesional, licenciada en Psicología y artista apasionada, Magdelin representa la fuerza, el talento y la resiliencia de la diáspora dominicana. Busca inspirar a través del certamen y enaltecer nuestras raíces desde el servicio y el arte.

Jearmanda Ramos. Licenciada en Negocios Internacionales y fundadora de una fundación social, Jearmanda ha convertido el dolor en servicio. Su lema: sanar, servir y demostrar que la belleza nace del alma.

Mío Almonte. Modelo internacional y madre de dos hijos, Mío ha luchado contra la ansiedad y hoy comparte su historia como símbolo de fortaleza. Su meta es inspirar desde la autenticidad y el amor propio.

Crismari Inoa. Doctora en medicina, fotógrafa y voluntaria, Crismari encarna la vocación de servicio. Con fe y determinación, quiere representar a la mujer dominicana desde su fortaleza, su talento y su profundo amor por el país.

Yakaira Reyes. Bailarina profesional y amante del derecho y el turismo, Yakaira es una mujer auténtica y con propósito. Quiere ser una reina que inspire desde el alma y que eleve la voz de la cultura dominicana.

Luz Chanel Espinal Prinz. Diseñadora de moda y futura actriz, Luz Chanel es una mujer de fe que cree en la superación constante. Su meta es crecer espiritualmente y demostrar que el propósito se alcanza caminando con determinación.

Wendy Domiris Sánchez Rodríguez.Cosmetóloga, estudiante de enfermería y sobreviviente de cáncer, Wendy es una mujer de fortaleza inquebrantable. Modelo desde niña, hoy representa a la mujer real, con cicatrices, valentía y ganas de transformar.

Delisa Francisco. Emprendedora y defensora del desarrollo sostenible, Delisa es una mujer que se reinventó lejos de casa. Lidera proyectos de empoderamiento femenino y desea que la corona represente evolución, amor propio y orgullo nacional.

Leidy Diana Céspedes Pérez. Con solo 18 años, Leidy representa el poder del arte como vía para sanar y expresar. Desde el baile y el diseño, busca inspirar a otras jóvenes demostrando que la verdadera realeza nace del alma.

Dianmy Soto Romero. Actriz y modelo con trayectoria internacional, Dianmy valora su herencia cultural dominicana. Su propósito es ser una voz visible que inspire superación y conexión con nuestras raíces, desde la autenticidad.

Laura Carolina Bibaro Encarnación. Arquitecta en formación, modelo y artista, Laura Carolina es expresión pura de creatividad. Su participación honra a su niña interior y busca dejar una huella desde la autenticidad y la pasión por el arte.

Delia Mejía. Modelo internacional y estudiante de Administración, Delia desea usar la plataforma para impactar socialmente. Su enfoque está en causas humanitarias y en demostrar que la belleza puede abrir caminos de inclusión.

Alondra Sprauve Carty. Ingeniera industrial y defensora de la salud mental, Alondra es una mujer resiliente y persistente que promueve el bienestar emocional como base del desarrollo humano. Su causa es crear conciencia y romper estigmas desde el ejemplo.

Lucía García Cáceres. Joven artista y directora creativa, Lucía valora la identidad y la diversidad. Criada entre EE.UU., España y República Dominicana, busca representar la riqueza cultural desde el arte y los valores familiares que la inspiran.

Yordalis Corporán. Ingeniera industrial, locutora y guía de crecimiento personal, Yordalis combina su formación académica con su vocación espiritual. Cree en el poder de la conciencia y el amor propio para transformar vidas.

Criselys García. Economista y modelo internacional, Criselys creó la campaña "Renacer Sin Dolor" para ayudar a niños con condiciones médicas. A través del amor y la educación, busca ser una voz de esperanza y transformación.