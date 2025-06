Aída Trujillo, la "oveja negra" que lloró al descubrir al dictador que fue su abuelo

En una entrevista con la agencia EFE, reproducida por Diario Libre en 2011, la escritora relató el impacto que le causó conocer los crímenes del régimen trujillista y su proceso de ruptura con la herencia familiar.

"Lloré inconsolablemente en el hotel". Así narró Aída Trujillo el momento en que comprendió, por primera vez, la dimensión del régimen que encabezó su abuelo, Rafael Leónidas Trujillo Molina. Fue durante una visita a Santo Domingo en 1975 cuando, por mera curiosidad, entró a una librería y compró varios libros sobre la dictadura. No estaba preparada para lo que encontró.

Aída Trujillo Ricart, nieta del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo y hija mayor de Ramfis Trujillo, falleció el pasado 7 de junio a los 72 años.

Las declaraciones las ofreció en una entrevista con la agencia EFE, reproducida por Diario Libre el 29 de mayo de 2011, a propósito del cincuentenario del ajusticiamiento del dictador.

Aída, que se definía como la "oveja negra" de la familia Trujillo, relató que el descubrimiento la sacudió al punto de renegar de Dios y abrazar la ideología comunista como forma de rebeldía.

A partir de esa ruptura personal, comenzó a escribir sobre su infancia y su familia, lo que más adelante derivó en su obra más conocida y controvertida: A la sombra de mi abuelo.

"No es necesaria una dictadura para que un país funcione"

Para Aída, el régimen de su abuelo, aunque condenable, representó un aprendizaje colectivo. "Tal vez ese período pueda considerarse un aprendizaje necesario", dijo, "para saber que no es necesaria una dictadura para que un país funcione".

En esa entrevista también expresó su distancia con otros miembros del clan, en especial con su tía Angelita Trujillo, la hija menor del dictador. "Me aburre", dijo sin rodeos sobre el libro Trujillo, mi padre, en mis memorias, en el que Angelita idealiza a su padre. "Habla de su papá como una hermanita de la caridad, cuando las evidencias dicen lo contrario".

"Nunca nos hemos llevado bien. Para mí, nunca ha sido como tía", agregó.

"Soy Aída Trujillo"

"No soy mi apellido", decía con frecuencia. "Soy Aída Trujillo, una persona individual, independiente dentro de unas normas libres. Nací de un hombre de apellido Trujillo y de una mujer de apellido Ricart".

Aída Trujillo falleció el 7 de junio de 2025 en Madrid. Vivió los últimos años de su vida en Cabarete, en la costa norte de República Dominicana, en una vivienda modesta, alejada del poder que marcó la historia de su apellido. Hasta el final, eligió escribir, pensar y vivir a contracorriente.

La ausencia que llenó la sala

El 11 de febrero de 2010, durante la ceremonia de los Premios Anuales de Literatura y Música correspondientes al año 2009, celebrada en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes, su silla quedó vacía. Su ausencia fue tan notoria como su presencia habría sido silenciosa.

"Gracias a la alharaca armada alrededor de la novela A la sombra de mi abuelo, la ausente estrella de la fiesta es Aída Trujillo, quien prefirió no viajar, para no inquietar espíritus antidemocráticos", se escribió ese día. Su decisión, según ella misma explicó en otra ocasión, respondió al consejo de no exponerse públicamente por razones de seguridad. "Imaginemos el día de hoy si no hubiesen armado la alharaca. ¿Qué habría pasado? Nada. Habría venido, recibido su premio y se habría marchado. El libro no se hubiese vendido tanto como se está vendiendo", resumió un comentarista cultural.

En esa misma ceremonia fueron galardonados Dante Cucurullo, Jonathan Piña Duluc, Manuel Tejada, Frank Báez y Luis Martín Gómez. Pero fue la novela de Aída, atravesada por la historia y el conflicto familiar, la que concentró la atención y las ventas.