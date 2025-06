Elvira Taveras y Lumy Lizardo protagonizan "La gran depresión"

Luego del gran éxito internacional en España, Chile y Argentina, llega a Santo Domingo la comedia dramática "La gran depresión", del autor español Félix Sabroso. La obra se estará exhibiendo del viernes 4 al domingo 13 de julio en la Sala Ravelo del Teatro Nacional a las 8:30 con las actuacionez de Lumy Lizardo y Elvira Taveras.

Las actrices prometen diversión extrema con un humor que oscila entre lo absurdo y lo sensato, abordando el tema de la salud mental.

"La gran depresión" presenta a dos mujeres amigas-enemigas en sus cincuenta años, cuya larga y estrecha amistad se fractura por la vida y quizá por conocerse demasiado. Sus personalidades antagonistas abordan temas profundos como el amor, el abandono, la salud mental, las mentiras, la amistad y el miedo al paso del tiempo.

El montaje cuenta con la dirección de Indiana Brito, la escenografía de Fidel López, voz en off de Wilson Collado, diseño de Giannina Azar, Bride to Be y Melkis Díaz, maquillaje de Francis de la Cruz, y la producción artística del incansable productor teatral Juancito Rodríguez.

Estas dos reconocidas figuras del espectáculo dominicano dan vida a personajes femeninos antagonistas que exploran con sarcasmo el miedo a la vejez, la salud mental, la amistad y las mentiras, en una comedia que promete mantener al público al borde de su asiento y al mismo tiempo invitar a la reflexión sobre temas cotidianos.

La puesta en escena está dedicada a las maestras Lissette Selman y Zoila Luna, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la comunicación.

Fechas

Las funciones serán los días viernes 4 (estreno), sábado 5, domingo 6, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de julio. Los viernes y sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde.

Las boletas están a la venta en la boletería del Teatro Nacional, teléfono 809-687-3191 extensión 252, y en https://boleteria.com.do, con un precio de 1,500 pesos. La obra está recomendada para mayores de 18 años.