Fallece Socorro Castellanos, una de las comunicadoras más emblemáticas del país

La renombrada comunicadora y locutora dominicana Socorro Castellanos falleció la noche de este miércoles.

La noticia fue informada por la comunicadora Mariasela Álvarez en su p rograma "Esta noche Mariasela". La comunicadora era considerada una de las voces más emblemáticas de la radio nacional.

Su trayectoria, marcada por la elegancia, el profesionalismo y una inconfundible voz, la convirtió en referente de varias generaciones en los medios de comunicación del país.

"Socorro Castellanos ya no está con nosotros, pero su legado en la comunicación dominicana vivirá por siempre. Con su elegancia, firmeza y pasión por la verdad, Socorro no solo informó: nos educó, nos acompañó, nos hizo pensar. Hoy la despedimos con gratitud, admiración y tristeza. Gracias por tanto, doña Socorro. Su voz quedará grabada en la historia... y en nuestros corazones", escribió en sus redes sociales el programa que se transmite cada noche por Color Visión, canal 9.

Por el momento no se ha informado las causas de su partida ni los detalles de las honras fúnebres.

Reconocida por la Alcaldía de Santiago

Entre las distinciones que recibió, en 2021 la Alcaldía de Santiago pintó un mural en su honor en la galería de "Murales de Ciudad", por su larga trayectoria de más de 50 años, con una impronta positiva en los medios de comunicación del país.

"Siempre, cuando yo era muy joven que empecé a trabajar en los medios, en la televisión específicamente, decían que yo era santiaguera, esa fue como una bandera, como un estandarte que yo anduve por la vida para justificar por qué yo hablaba bien y mucha gente me decía, porqué tú habla tan bien, y yo les decía me enseñaron, me educaron a hablar así y creían que yo era de otro país, que no podía ser de aquí porque no hablaba con la i", expresó honrada en esa ocasión Socorro Castellanos.

Aparte de su legendario programa, "Buenas Tardes a la Orden" también nos dio todo su talento, en Punto Final, junto a Freddy Beras Goico (fallecido) y otras grandes figuras de la nuestra televisión, además tuvo una etapa brillante en El Show del Mediodía, tanto como productora, como conductora, y en todas sus incursiones en la pantalla chica trascendió con resonante éxito.

De su trayectoria

Nació en Santiago de los Caballeros. Veterana comunicadora y conductora de programas de televisión y radio.

A finales de los años sesenta del siglo pasado fue pionera de los programas dirigidos a la mujer como productora y conductora de "Buenas tardes a la orden".

Otros programas de TV en los que participó fueron "El jardín de Tintinola, Bobalín y Don Crispín", "A buen tiempo", "El show del mediodía", "De noche", "Punto final", "Alta cocina", "Entrega especial", "En otra onda", "Socorro Castellanos" y "Con los cinco sentidos".

También tuvo una destacada trayectoria a través de la radio y colaboró en medios impresos como la desaparecida revista Eva, y los periódicos El Nacional y Hoy. Procreó tres hijos: Willy, Johanna y Jimmy, y publicó varios libros, entre estos "Con los cinco sentidos", "Las mejores recetas de Buenas tardes a la orden TV" y el libro testimonial "Johanna, mi hija".