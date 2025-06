Amaury Sánchez dirige un emotivo tributo a Beethoven en el Teatro Nacional

La música de Ludwig van Beethoven volvió a estremecer los cimientos del Teatro Nacional Eduardo Brito en un concierto titulado "Todo Beethoven", que marcó el inicio de una nueva temporada sinfónica de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez.

El público que asistió a la Sala Carlos Piantini pudo disfrutar de dos de las obras más reconocidas del repertorio clásico universal: la Sinfonía No. 5 en do menor, Op. 67, conocida como la "Sinfonía del Destino", y la Sinfonía No. 7 en la mayor, Op. 92, descrita por Richard Wagner como "la apoteosis de la danza".

La noche inició con la imponente Sinfonía No. 5.

cuyos primeros compases —ese icónico motivo de cuatro notas— siguen emocionando y transmitiendo fuerza más de dos siglos después de su creación. Los movimientos "Allegro con brío", "Andante con moto", "Allegro" y "Allegro" fueron ejecutados con precisión y sensibilidad, mostrando la madurez interpretativa de la orquesta.

La segunda parte del programa presentó la Sinfonía No. 7, que con su energía rítmica contagiosa y una estructura sonora vibrante, dejó una impresión duradera en el público. La obra fue ovacionada de pie, sellando así una velada que celebró la genialidad del compositor alemán.

Entre los asistentes estuvo el cantautor Juan Luis Guerra, quien disfrutó desde la platea de esta ejecución que forma parte de una ambiciosa serie de conciertos temáticos que la Filarmónica ofrecerá durante el año.

Una nueva temporada clásica

Este concierto marca el comienzo de un ciclo que busca no solo rendir tributo a los grandes maestros de la música clásica, sino también ampliar el acceso y la apreciación por este género.

El proyecto liderado por Sánchez incluirá futuras entregas con repertorios temáticos, así como adaptaciones sinfónicas de música popular y folclórica dominicana.

Con esta exitosa presentación, la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo reafirma su compromiso con la excelencia artística y la difusión del patrimonio musical universal, consolidando su lugar como uno de los referentes culturales más sólidos del país.