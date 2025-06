"Estoy en los 46... y llegó la crisis": Carlos Sánchez lo cuenta en escena

Carlos Sánchez regresa a escena con su nuevo espectáculo "Crisis de media vida", que se presentará los días 26, 27 y 28 de junio, a las 8:30 de la noche, en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. El show, que ya se ha presentado en Estados Unidos, España y varias ciudades del país, refleja una etapa de introspección personal con el estilo que caracteriza al comediante.

"Estoy en los 46, la edad donde uno empieza a preguntarse hacia dónde va. A muchos hombres les da por hacerse cirugías, comprar un carro deportivo o tomar decisiones impulsivas. A mí me ha dado por contarlo en escena", explica Sánchez, quien define este monólogo como su propuesta más afinada hasta el momento.

Sello personal

"Crisis de media vida" es un monólogo en solitario, aunque cada noche contará con un comediante invitado sorpresa que abrirá la función. Según Sánchez, uno de los momentos más destacados del show es un chiste sobre su primer examen de próstata, que considera "el mejor que he escrito en toda mi carrera".

Más allá del humor, el espectáculo incorpora una mirada crítica y reflexiva sobre el paso del tiempo, los cambios de prioridades y la presión social que enfrentan los hombres al llegar a la mediana edad. "La gente no se imagina cuánto uno se cuestiona cosas sencillas a esa edad. Pero cuando las compartes con humor, todos se sienten identificados", señala.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/b7b3f86c-f6fb-4b1e-82e5-1fa5923cc1fb-1-dae5ab73.jpg

"Hay que cultivarse, porque el humorista que no se cultiva se queda limitado " Carlos Sánchez Humorista “

De la improvisación

El espectáculo llega luego del éxito de "En Blanco", un montaje completamente improvisado que presentó más de 50 veces y que dio paso a un experimento mayor: un late night show en vivo, al estilo de la televisión estadounidense. La propuesta incluía entrevistas, segmentos cómicos, banda en vivo y fue grabada en Escenario 360 ante público presente, siendo publicada semanalmente en YouTube."Fue un proyecto enorme, con más de 40 personas trabajando por noche. Era como hacer televisión, pero en teatro. Me ayudó a abrir la mente, a entender lo que significa montar algo de gran envergadura", explica.

Ese proyecto, aunque de corta duración, dejó enseñanzas importantes sobre producción, trabajo en equipo y manejo de formatos híbridos. "Nos dimos cuenta de que el público dominicano está listo para consumir otro tipo de contenido humorístico en vivo, algo que no se había intentado hasta ese momento", añade.

Disciplina

Al reflexionar sobre su permanencia en el gusto del público durante 22 años, Sánchez afirma que la clave ha sido no dejar de crear y salir de la zona de confort. "Cuando un show funciona, es difícil soltarlo, pero si no lo haces, no creces como artista ni renuevas tu público. Cada show nuevo me hace crecer", dijo.

También destacó la importancia de invertir en calidad técnica y artística. "El público lo percibe cuando haces un esfuerzo por mejorar, por dar algo distinto. Las luces, el sonido, el teatro, todo importa. No se trata solo de pararse a hablar, se trata de ofrecer una experiencia memorable", subraya.

Para el humorista, cada nueva etapa profesional implica también una transformación personal. "Uno cambia, madura, y eso se nota en el contenido. Antes hablaba mucho de la soltería, ahora hablo de las preocupaciones de un padre, del cuerpo que ya no es el mismo, de los achaques y de la nostalgia. Y el público lo agradece, porque también están pasando por lo mismo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/06/24/dsc5992-2-90e9d33c.jpg

En camino a la expansión El humorista adelantó que "Crisis de media vida" seguirá su recorrido por ciudades del país como Puerto Plata, Punta Cana y San Pedro de Macorís, y que pronto volverá a Estados Unidos con nuevas funciones. Al mismo tiempo, ya trabaja en su próximo espectáculo, un proyecto que, según dice, buscará explorar nuevos temas con mayor profundidad.

Experiencia

Sánchez ha tenido una buena acogida en sus giras por Estados Unidos, donde el público dominicano se conecta con entusiasmo. "El dominicano allá goza el triple. Se sienten felices de encontrarse con artistas de su país y te lo hacen saber. Es muy bonito", compartió.

En España también ha sido bien recibido, aunque con algunas anécdotas. "Hay chistes que allá no entienden, como el de los vestiditos que nuestras madres ponían a la licuadora o a la tostadora. Allá eso no pasa, pero sí en Colombia o Venezuela. Es un tema latino, y eso me ha hecho pensar en cómo los temas universales conectan más", reflexionó.