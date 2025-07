"La Gran Depresión" traerá un mensaje de amistad y salud mental

"La Gran Depresión", una comedia inteligente, de humor negro y melodramática, que deja un profundo mensaje sobre la amistad entre dos mujeres y la salud mental, llevando a los espectadores a intensas reflexiones, estará en escena desde el viernes 4 al domingo 13 de julio a las 8:30 de la noche, en Sala Ravelo del Teatro Nacional.

Esta obra tiene como protagonistas a las veteranas actrices Elvira Taveras y Lumy Lizardo, quienes de acuerdo con Brito han sabido construir una química escénica poderosa, llena de matices, humor y verdad emocional. "Su generosidad y profesionalismo han elevado la obra, haciendo que los personajes cobren vida con una autenticidad conmovedora. Trabajar con ellas ha sido un verdadero privilegio".

La actriz, directora y educadora, Indiana Brito, quien tiene a su cargo la dirección de esta puesta en escena, expresó que "La Gran Depresión" nos habla de la resiliencia, de cómo dos mujeres enfrentan sus fracasos, dolores y frustraciones desde lugares muy distintos, pero con un fondo común: el deseo de reconstruirse.

"A través del humor y el conflicto entre sus personalidades, la obra nos muestra que, incluso en medio de las crisis más profundas como las emocionales, existenciales o amorosas, hay espacio para la conexión, el perdón y la transformación", destacó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/01/elvira-taverasjpg-photo-2025-06-10-19-21-02-f4d3d450.jpg La actriz Elvira Taveras.

El mensaje principal es que las grandes caídas pueden ser también grandes oportunidades para renacer, sobre todo cuando hay alguien con quien compartir la carga.

De su lado, la primerísima actriz y galardonada con el Soberano 2025, Elvira Taveras, definió esta obra como una pieza teatral muy entretenida, en donde el público podrá reírse y a la vez pensar y descubrir las pequeñas o grandes banderas rojas que muestran los problemas de salud mental.

"La Gran Depresión habla de temas que todos enfrentamos en algún momento: la soledad, el paso del tiempo, las adicciones, el amor, la amistad.

Lo hace con humor, pero también con mucha verdad. Es una obra que nos invita a reírnos de nuestras propias contradicciones, a reflexionar y, sobre todo, a empatizar con los demás. Creo que el teatro tiene ese poder transformador, y esta obra lo demuestra", dijo.

Taveras señaló que esta pieza teatral les exige explorar emociones y situaciones complejas, y hacerlo junto a una actriz como tan comprometida y talentosa como Lumy ha sido un verdadero privilegio.

"Juntas hemos logrado construir una dinámica escénica que refleja la intensidad, el humor y los conflictos de una amistad marcada por la vida y sus altibajos, como es la de Marta y Manuela".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/01/lumy-lizardojpg-photo-2025-06-10-19-21-021-58d22e18.jpg La actriz Lumy Lizardo.

Mientras que la veterana actriz Lumy Lizardo, quien interpretará a Marta en La Gran Depresión, manifestó que este personaje le ha enseñado que, por encima de la mentira, el engaño y la falsedad puede existir en el mundo también la lealtad, la fidelidad y el hombro de una gran amiga porque no todo está perdido.

"Trabajar con Elvira Taveras, poder compartir escenario con una actriz de su trayectoria, con vasto conocimiento de la actuación, talentosa y respetuosa del oficio, es una experiencia maravillosa", reveló Lizardo.

Esta puesta en escena tendrá una dedicatoria especial a dos grandes figuras de la comunicación, las maestras Lissette Selman y Zoila Luna, por su exitosa trayectoria.

"La Gran Depresión" es una obra original del autor español Félix Sabroso; dirección de Indiana Brito; producción artística, Juancito Rodríguez; escenografía de Fidel López; relaciones públicas y productor asociado de Henry Coradín; voz en off, Wilson Collado; diseños de Giannina Azar, Bride to Be y Melkis Díaz, y maquillaje, Francis de la Cruz.

Las boletas están a la venta en la boletería del Teatro Nacional (809)687-3191 ext.252. https://boleteria.com.do

Funciones: viernes 4 (Estreno) , sábado 5, domingo 6, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de julio. Viernes y sábados a las 8:30 p.m. y domingos 6:30 pm.

Sinopsis

"La Gran Depresión" Son dos mujeres amigas-enemigas cincuentena que, tras vivir una larga y estrecha amistad, la vida y quizá el conocerse en exceso, acabó por separarlas.

Sus personalidades evidentemente antagonistas. Aborda temas como el amor, abandono, salud mental, mentiras, amistad y el miedo al paso del tiempo.

Estas dos viejas amigas, Manuela y Marta, a las que la vida vuelve a juntar tras varios años de separación, una de ellas, tras su quinto divorcio, se intenta suicidar.

La otra, siempre dispuesta a ayudar, acude al rescate de su amiga. En este encuentro, harán una exhaustiva revisión de sus vidas y sus fracasos, hablando de sus miedos, sus aprendizajes vitales y sus muchas contradicciones, porque sus personalidades son completamente opuestas.