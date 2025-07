Dominicana´s Got Talent anuncia jueces y presentadores

Dominicana´s Got Talent se prepara para regresar a la pantalla con su esperada tercera temporada. En el marco del casting abierto, que se celebrará este fin de semana (5 y 6 de julio) en el Conservatorio Nacional de Música, fueron anunciados los miembros oficiales del jurado y los nuevos presentadores del exitoso reality show.

Este año, el panel de jueces estará conformado por Waddys Jáquez, Nashla Bogaert, Pamela Sued y la nueva incorporación: Irving Alberti, quien ocupará el lugar de Raymond Pozo. En tanto, los comunicadores Enrique Quailey y Lorenna Pierre asumen el rol de presentadores de esta tercera entrega.

Con amplia trayectoria en medios de comunicación, teatro, cine y televisión, los jueces asumen el reto con la intención de aportar valor a cada uno de los talentos que pasen por el escenario, con el objetivo de acompañarlos en su desarrollo y crecimiento profesional.

Por su parte, Lorenna y Quailey aportarán frescura, cercanía y dinamismo a la conducción del programa, transmitido por Color Visión, y que esta temporada ofrecerá el mayor premio en la historia de los reality shows en República Dominicana: RD$3,000,000.00.

"Estoy súper emocionada porque seré parte de la construcción de los sueños de cientos de dominicanos y dominicanas", expresó Lorenna Pierre.

"En mi caso, será un antes y un después en mi carrera como comunicador; una gran oportunidad para vivir de cerca el talento dominicano en todas sus expresiones", agregó Enrique Quailey.

"Desde que salió la primera temporada, yo lo veía y decía: ´¡Dios, ojalá me llamen! Cuánto me encanta ese programa´. Igual en la segunda. Pero al mismo tiempo pensaba que estaba tan perfecto, que no había un lugar para mí. Cuando vi la llamada de Tuto, tuve el presentimiento de que ahora sí me tocaría. Y para mi sorpresa, una de las primeras personas que mencionó mi nombre cuando supo que Raymond no podría continuar fue el mismo Raymond, lo que me dio aún más satisfacción", reveló Irving Alberti.

Dominicana´s Got Talent es la versión local de la exitosa franquicia británica Got Talent , creada por Simon Cowell .

es la de la exitosa franquicia británica , creada por . La primera edición se lanzó en Estados Unidos en 2006 y, desde entonces, se ha replicado en decenas de países, descubriendo talentos en todas las disciplinas del arte y el entretenimiento.