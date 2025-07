Dominicana´s Got Talent, el programa que conquistó al público dominicano y reunió a miles de familias frente a los televisores, está de regreso. La esperada tercera temporada promete aún más emoción, talento y sorpresas. Y una de esas sorpresas es la incorporación del querido actor y comediante Irving Alberti, quien asume por primera vez el rol de jurado.

A pocas semanas del inicio de las audiciones, conversamos con Alberti sobre este nuevo reto en su carrera, su admiración por el programa y lo que espera de esta experiencia.

¿Cómo recibiste la noticia de que serías jurado de Dominicana´s Got Talent?

Feliz. Felicíiiiisimo. Desde que salió ese programa, el primer día yo decía: "¿Por qué yo no estoy ahí?". Es de esas cosas que, desde que tú las ves, tú sabes que quieres ser parte de eso. Por muchas razones: la calidad del proyecto, la producción, la gente que participa y, sobre todo, la hermandad que se nota. A mí me alimenta trabajar en entornos así.

¿Cómo fue la llamada que te lo confirmó?

Desde que vi el número de Tuto Guerrero (productor), y ya sabía que estaban anunciando los castings, me lo imaginé. Le dije: "Oye, ni me digas, dime cuándo me maquillo y a qué hora tengo que estar allá". Esta llamada me hizo el día.

¿Crees que Dominicana´s Got Talent ha logrado unir a la familia de la televisión dominicana?

Claro que sí. Hacía mucho que no teníamos un proyecto fenómeno, que todo el mundo quiera ver. Desde que salió, rompió los esquemas y superó las expectativas.

¿Eras fan del programa desde el principio?

Sí. Desde el primer momento me quedé con mis favoritos. Disfruté muchísimo de los ganadores. Había uno grandote, que se parecía a Michel (Evaristo Marte), ese fue uno de mis favoritos. Siempre les di seguimiento.

¿Qué opinas del talento dominicano?

República Dominicana es una cuna de talentos. Este proyecto le muestra al país cuántas cosas buenas tenemos. Desde el que canta hasta el que hace maromas. Ver eso le da esperanza a la gente, y orgullo también.

¿Tú crees que el talento se nace o se hace?

Creo que hay dones con los que se nace, claro. Pero también que Dios es muy permisivo: si ve que tienes pasión por algo, con práctica puedes lograrlo. Aunque no tengas una voz milagrosa o habilidades extraordinarias, la constancia y el amor por lo que haces te pueden llevar lejos.

¿Cómo será Irving Alberti como jurado?

Eso es lo que más me preocupa (ríe). Las historias humanas me tocan mucho, y sé que voy a tener momentos difíciles. A mí me cuesta decirle a alguien "tú no das para esto". Pero ahora tengo un compromiso con la credibilidad. Aunque lo adorne, voy a tener que decir lo que pienso.

¿Cómo manejas las críticas, especialmente en proyectos tan visibles como este?

Siempre he manejado las cosas positivas por encima de las negativas. A veces tú tienes 200 comentarios buenos y uno negativo, y te quita el sueño. A mí no. Yo lo borro, lo bloqueo, y sigo con los buenos. Y aquí será igual. Me voy a enfocar en lo que me nutre, en lo que me da energía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/03/img0476-6ba49719.jpg Irving Alberti expresó que esta nueva temporada de Dominicana´s Got Talent será muy especial, destacando la calidad de los hosts, el ambiente de hermandad y el talento sorprendente que continúa emergiendo en el país. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

¿Ya conociste al equipo de producción y jurados?

Sí, y estoy feliz. Quiero arrancar ya. Es una experiencia de vida estar con gente que admiro profesionalmente y que quiero como amigos. Eso me garantiza que va a ser un proceso increíble. En cuanto a los jurados, repiten todos menos Raymond Pozo. Yo ocupo su lugar. Siguen Pamela Sued, Nashla Bogaert y Waddys Jáquez. Y los nuevos hosts... son dos personas que adoro y que tienen muchísima química.

¿Qué esperas ver en esta temporada?

Si es igual a lo que ya he visto, estoy satisfecho. No tengo expectativas altas. Lo que he visto me ha llenado demasiado.

¿Qué tan importante es esta plataforma para los nuevos talentos?

Muchísimo. Aquí te ve el país entero desde el primer día. En una carrera normal, vas creciendo poco a poco. Aquí, con una presentación, ya puedes tener exposición, seguidores, contratos, oportunidades. Y no tienes que ganar para que eso pase. Hay talentos que solo necesitan ser vistos una vez.

¿Te hubiese gustado tener esta plataforma cuando comenzaste?

Claro que sí. Pero también agradezco el camino que recorrí. Me enseñó a manejarme, a entender el medio, a no correr peligro. Cuando subes sin guía, el ego puede traicionarte.

Te olvidas de Dios, de la gente que te ayudó. Y eso es muy peligroso. Ojalá que los que participen busquen asesoría o guía. Muchos de nosotros estamos dispuestos a ayudar.

¿Crees que hay que preparar emocionalmente a los participantes?

Totalmente. Porque pasan del anonimato a la fama en días. Le pasó a Babyrotty, por ejemplo. En dos días todo el mundo hablaba de él. Eso puede ser abrumador, y necesitan apoyo psicológico y orientación para manejarlo.

Finalmente, ¿qué le dices al público que espera la nueva temporada?

Que no se la pierdan. Esta temporada va a ser muy especial. Los hosts son espectaculares, el ambiente es de hermandad, hay mucho talento, más del que uno imagina. Dominicana´s Got Talent va a seguir demostrando todo lo bueno que hay en este país.

Sobre el programa Dominicana´s Got Talent regresa con su tercera temporada de la mano de sus productores ejecutivos Nashla Bogaert, David Maler, Gilberto Morillo y Tuto Guerrero. Transmitido por Color Visión, esta entrega contará con el premio más grande de todos los reality show en la RD, con un monto de 3,000,000 pesos. Para Irving, el talento no solo es cuestión de don natural, sino también de la pasión y el esfuerzo detrás de cada presentación. Su objetivo es apoyar a los participantes con su crítica constructiva sin desanimarlos, entendiendo que para muchos, el escenario es más que un espacio artístico: es una forma de superar dificultades y expresarse.