"La gran depresión" sube a escena con Elvira Taveras y Lumy Lizardo en un duelo actoral conmovedor

El escenario de la Sala Ravelo del Teatro Nacional se llenará de humor, emociones y profundas reflexiones con el estreno de La gran depresión, una comedia inteligente de humor negro que aborda la salud mental, el paso del tiempo, las adicciones, la amistad y el amor desde la vida de dos mujeres marcadas por sus contradicciones y fracasos.

Bajo la dirección de la reconocida actriz y directora Indiana Brito, la obra se presentará desde hoy y hasta el domingo 13 de este mes, con funciones los viernes y sábados a las 8:30 de la noche, y los domingos a las 6:30 de la tarde.

Una historia de resiliencia

Indiana Brito explicó que La gran depresión nos muestra cómo dos mujeres enfrentan sus vidas rotas desde lugares distintos, pero con un fondo común: el deseo de reconstruirse.

"A través del humor y el conflicto entre sus personalidades, la obra nos muestra que incluso en medio de crisis emocionales o existenciales, hay espacio para la conexión, el perdón y la transformación", destacó la directora.

La pieza, original del autor español Félix Sabroso, será protagonizada por las experimentadas actrices Elvira Taveras y Lumy Lizardo, quienes encarnarán a Manuela y Marta, dos viejas amigas que se reencuentran tras años de distancia luego de un intento de suicidio.

Actuaciones con peso emocional

Elvira Taveras, galardonada con el Premio Soberano 2025, definió esta comedia como una obra entretenida pero cargada de significados. "El público podrá reírse y, al mismo tiempo, reflexionar sobre las pequeñas o grandes banderas rojas que muestran los problemas de salud mental. Es una obra que nos invita a reírnos de nuestras propias contradicciones y a empatizar con los demás", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/03/indiana-brito-a09d8404.jpg Indiana Brito explicó que La gran depresión nos muestra cómo dos mujeres enfrentan sus vidas rotas desde lugares distintos, pero con un fondo común: el deseo de reconstruirse.

Para Taveras, la obra les ha exigido una profunda exploración emocional. "Junto a Lumy, hemos construido una dinámica escénica que refleja la intensidad y los altibajos de una amistad marcada por la vida".

Lumy Lizardo, por su parte, confesó que interpretar a Marta le ha dejado importantes lecciones. "Este personaje me enseñó que, por encima del engaño y la falsedad, también puede existir la lealtad, la fidelidad y el hombro de una amiga. Trabajar con Elvira es una experiencia maravillosa", señaló.

Homenaje a mujeres de la comunicación

La producción dedicará esta temporada a las comunicadoras Lissette Selman y Zoila Luna, reconociendo su trayectoria en los medios dominicanos.

Equipo de primera

Además de la dirección de Indiana Brito, la producción artística está a cargo de Juancito Rodríguez, con escenografía de Fidel López. El vestuario es creación de Giannina Azar, Bride to Be y Melkis Díaz; el maquillaje lo realiza Francis de la Cruz; y la voz en off pertenece a Wilson Collado. La producción cuenta con el respaldo de Henry Coradín como productor asociado y responsable de relaciones públicas.

Funciones y boletería

Las funciones serán los días viernes 4 (estreno), sábado 5, domingo 6, viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de julio. Las boletas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y en el portal www.boleteria.com.do.

Sinopsis

La historia gira en torno a Manuela y Marta, dos mujeres cincuentonas que fueron amigas entrañables pero que la vida separó. Tras un fallido intento de suicidio de Manuela, Marta acude en su auxilio y, en el reencuentro, ambas hacen un recorrido por sus vidas, sus miedos, contradicciones, fracasos amorosos y adicciones.

A pesar de sus personalidades opuestas, encuentran en el vínculo que las une una oportunidad de redención, entre risas, lágrimas y verdades que duelen.