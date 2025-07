Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, es coronada Miss Cuba

Lina Luaces se coronó como la nueva Miss Universo Cuba. La modelo e influencer cubanoamericana, quien es hija de la presentadora Lili Estefan y sobrina de Emilio y Gloria Estefan, representó a la región de Santiago de Cuba, donde nació su madre.

"Desde chiquita siempre he dicho que ser una mujer cubana en Estados Unidos es algo que me llena de orgullo. Para mí, ser cubana no es solo una etnia, es un símbolo. Es símbolo de esperanza, de fuerza, de resiliencia, y de mucho sacrificio y trabajo duro", dijo la modelo a People en Español.

El certamen de Miss Universe Cuba fue celebrado en la ciudad de Miami y conducido por Carlos Adyan y la exMiss Universo Sheynnis Palacios.

Luaces representará a la isla caribeña en el certamen Miss Universo que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en Tailandia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/07/09/whatsapp-image-2025-07-08-at-2239542c2e6937-0eca00b5.jpg La modelo Lina Luaces.

"Espero que este certamen se celebre un día en una Cuba libre", dijo una emocionada Marianela Ancheta, quien entregó la corona a la nueva reina.

El jurado estaba compuesto por las modelos Maripily Rivera, Ninel Conde, Greidys Gil, la ex Miss Perú Anyella Grados, el ejecutivo Carlos Herrera de MegaTV y la diseñadora Melkis Díaz.

"Hoy entrego mi corona como Miss Universo Cuba 2024. Tengo el corazón lleno y agradecido. Pasé de ser una niña que creció en una casita de madera a ser la primera Miss Universo Cuba después de 57 años", expresó en Instagram Marianela Ancheta, quien hizo historia como la primera Miss Cuba en más de cinco décadas.

La nueva reina también fue reconocida con el título de Miss Prensa y, cuenta con amplia experiencia como modelo, incluyendo tres años desfilando en la Semana de la Moda de Nueva York.

Luaces recibió la corona de Miss Cuba 2024, Marianela Ancheta, quien fue la primera en lucirla en casi seis décadas.

Como primera finalista quedó Lisbeth Fernández, representante de Pinar del Río, quien expresó que su vida es un "milagro" y destacó por su mensaje sobre diversidad y fe en una nueva era.

La tercera finalista es Miss Región Oriental Vanessa Villarreal, quien se había robado el cariño del escaso público presente con sus mensajes de apoyo a sus compatriotas en Cuba.