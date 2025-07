¿Un nuevo comienzo? La reunión que apunta a la posible reconciliación entre Harry y Carlos III

Desde 2020, el distanciamiento entre el príncipe Harry y la familia real británica ha sido uno de los temas más comentados en los medios internacionales.

El hijo menor del rey Carlos III y su esposa, Meghan Markle, tomaron la decisión de apartarse de sus funciones reales y renunciar a sus títulos y a la financiación pública, lo que desató una serie de tensiones con los Windsor que aún perduran.

La relación entre padre e hijo, que ya era compleja, se deterioró aún más con el paso de los años.

Las visitas de Harry al Reino Unido se han reducido a lo más mínimo, y sus estancias en Londres han estado marcadas por juicios legales contra el gobierno británico y los tabloides sensacionalistas, principalmente por cuestiones de seguridad, un tema que ha sido especialmente sensible para el duque de Sussex.

El tema de la seguridad: una barrera entre el rey y su hijo

Tras la decisión del Gobierno británico de reducir su nivel de protección policial, el príncipe no dudó en señalar a su propio padre, el rey Carlos III, como el responsable de su desdicha.

En una entrevista con la BBC en mayo, Harry declaró que su padre no quería hablar con él debido a este tema de seguridad.

"El rey no quiere hablar conmigo por culpa de este asunto de seguridad. Nunca le pedí que interviniera, solo que se mantuviera al margen y dejara trabajar a los expertos", manifestó el duque de Sussex, dejando clara su frustración con el trato recibido.

Sin embargo, tras este enfrentamiento público, la situación parece estar cambiando. A lo largo de los últimos meses, tanto Harry como Carlos III han mostrado señales de querer superar las tensiones familiares que los separan.

A pesar de que el vínculo entre ambos sigue siendo frágil, parece que finalmente se están dando pasos hacia una posible reconciliación.

Encuentro clave: ¿un paso hacia la reconciliación?

La semana pasada, en un hecho que sorprendió a la prensa británica, se reveló que se había producido una reunión en Londres entre los principales asesores del rey Carlos III y el príncipe Harry.

Este encuentro, aunque informal y sin una agenda definida, marca un importante avance en la relación entre el monarca y su hijo menor.

Según fuentes cercanas al evento, no se trató de una conversación oficial, sino más bien de una charla relajada, acompañada de algunas copas, donde ambos bandos aprovecharon para abordar ciertos temas que llevaban tiempo sin resolverse.

"Queda mucho camino por recorrer, pero por primera vez en años se ha abierto un canal de comunicación. No hubo una agenda formal, solo unas copas informales. Había temas que ambas partes querían abordar", comentó una fuente a The Mail on Sunday.

Este encuentro se produce después de que el príncipe Harry manifestara públicamente su deseo de reconciliarse con su familia.

En varias entrevistas, Harry ha dejado claro que le gustaría recuperar el vínculo con su padre y con su hermano, el príncipe William, a quienes no veía desde la coronación de Carlos III en mayo de 2023, donde fue relegado a un segundo plano y apenas tuvo interacción con los miembros de la familia real.

La revelación del diagnóstico de cáncer de Carlos III, en 2024, cambió la percepción de Harry respecto a la situación familiar. En una emotiva entrevista, el duque de Sussex confesó que no quería seguir peleando con su padre, ya que no sabe "cuánto le queda" de vida.

"No tiene sentido seguir luchando. La vida es preciosa. El perdón es 100 % imposible, pero me gustaría recuperar a mi padre y a mi hermano", declaró en ese momento.

En un intento claro por extender la mano a su familia, Harry invitó a su padre y a su hermano a los Juegos Invictus de 2027, que se celebrarán en Birmingham entre el 12 y el 17 de junio de ese año, coincidiendo con el 80 cumpleaños de la reina consorte Camila.

Las invitaciones fueron enviadas con una considerable antelación, ya que la planificación de la agenda real suele realizarse con hasta tres años de anticipación.