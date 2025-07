"Forever Tango": pasión, música y alma argentina en escena

El escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito se transformará en una extensión del alma porteña con la llegada del espectáculo argentino Forever Tango, que ha conquistado el mundo con su intensidad, elegancia y profunda carga emocional. Esta gala llega a la República Dominicana bajo la producción de MD Producciones, de Mónika Despradel, el próximo 25 de julio de 2025, a las 8:30 de la noche.

Más que un espectáculo, Forever Tango es un viaje sensorial a cargo de 14 bailarines de talla mundial, una orquesta en vivo compuesta por 11 músicos, incluyendo 4 bandoneones, el alma sonora del tango. En esta ocasión, con la participación estelar de Maridalia Hernández, símbolo de la música dominicana.

El artista y creador de la producción, el argentino Luis Bravo concedió una entrevista a Diario Libre en la que abordó diversos tópicos de su apuesta.

"Bueno, ya es la segunda vez que vamos a estar en la República Dominicana. La primera fue hace más de diez años, en 2014, en el mismo Teatro Nacional, justo después de nuestra última presentación en Broadway, donde tuvimos como invitado especial a Gilberto Santa Rosa. En esa ocasión estuvimos una semana en cartelera".

Forever Tango ya cuenta con 35 años de existencia. Debutamos el 23 de noviembre de 1990 en el Symphony Hall de San Diego. "En ese entonces, hicimos una gira por ocho ciudades de la costa oeste de Estados Unidos y Vancouver, Canadá. Teníamos previsto regresar al año siguiente con una temporada en el Teatro Pantages, en Los Ángeles, pero estalló la Guerra del Golfo y el mundo se detuvo. Las cosas cambiaron".

Evolución

En 1994 retomaron la obra en el Teatro Wilshire de Beverly Hills, en una temporada programada para cinco semanas que terminó extendiéndose a nueve. Luego llevamos la producción a San Francisco, donde permanecimos dos años, con ocho funciones semanales ininterrumpidas.

Forever Tango ya cuenta con 35 años de existencia. Debutamos el 23 de noviembre de 1990 en el Symphony Hall de San Diego.

"Al mismo tiempo, formé una segunda compañía que se presentó en el Teatro Strand de Londres, en Covent Garden, durante seis meses. Desde entonces, hemos girado por todo el mundo con ambas compañías. En 1997 llegamos por primera vez a Broadway, donde ya hemos realizado cinco temporadas, la más reciente en 2013, también con Gilberto Santa Rosa como invitado. A partir de ahí seguimos recorriendo el mundo con el espectáculo".

Luis Bravo relató que la próxima semana comenzarán una temporada de seis semanas por catorce ciudades de Brasil. "Luego vamos a Santo Domingo, y después a Colombia, México, Taiwán, Los Ángeles... En fin, seguimos de gira. Este tour se extenderá hasta mayo del próximo año, cuando cerraremos en el Teatro El Orfeum de Barcelona. Así seguimos, dando vueltas por el mundo desde hace 35 años con esta obra".

"El tango es una cultura, una forma de vida. Es muy propio del argentino, especialmente del porteño. Es un show muy visual " Luis Bravo Director “

Un exitoso viaje

"Ya han pasado tres o cuatro generaciones de bailarines por el espectáculo. No tanto los músicos, porque ellos tienen una carrera un poco más larga. Los bailarines, por una cuestión física, experimentan un ciclo más corto. Hemos actuado ante públicos muy diversos: en Israel, Japón, Taiwán, Canadá, Italia, Reino Unido, Alemania, México... Y siempre que hay dos seres humanos que desean abrazarse, los parámetros emocionales son los mismos. Los comportamientos humanos trascienden culturas. La recepción del público ha sido siempre excelente; saben apreciar lo que hacemos", continúó.

Del espectáculo

Forever Tango es un show muy especial, cuenta su creador, y también espectador, debido a su energía y a su vibración única.

"Es un show de los pueblos del mundo. Hemos actuado en un anfiteatro romano de dos mil años en Spoleto, en plena selva de Guatemala en el Festival de Antigua, en una villa pesquera al sur de Corea, en el Teatro Oyama en Japón, en Broadway o en el Teatro Colón de Argentina. En todos esos lugares, el público ha sido cálido y entusiasta, a pesar de que el tango es un género dramático, a veces oscuro. Pero tiene algo mágico que atrapa a las multitudes", explicó Bravo.

Una forma de vida

El tango es una cultura, una forma de vida. Es muy propio del argentino, especialmente del porteño.

"Este espectáculo es esencialmente musical y visual, construido desde la danza, lo que implica que perdemos un poco la lírica y la poesía del tango, que es muy difícil de traducir. Pero logramos transmitir esa emoción mediante el lenguaje corporal, que va de la mano con la música. En definitiva, el tango es una pauta cultural".

Al cine

Aunque han hecho documentales a lo largo de estos 35 años, Bravo reveló que están trabajando en un proyecto cinematográfico

"Queremos hacer una película y estamos avanzando paso a paso, y cada escalón que parecía inalcanzable lo he concretado. Ahora creo que la cinta es ese próximo escalón. Será una forma de sintetizar lo vivido en este tiempo, las historias internas, y todo lo que ha implicado construir y mantener esta obra".

Después de tanto recorrido, ¿qué le deja este viaje artístico?: "La satisfacción más grande es la gente que he conocido y la que me ha conocido a través de mi trabajo, que no es otra cosa que una expresión de quién soy. He podido acceder a espacios culturales los cuales jamás imaginé cuando vivía en Argentina".

Agregó: "He vivido en diferentes ciudades de Estados Unidos —San Francisco, Nueva York, Los Ángeles, ahora en Kentucky—, también en Toronto, Tokio, Ciudad de México, y he pasado mucho tiempo en Reino Unido. Gracias a este proyecto he conocido el mundo, y aprendido muchísimo. Es el capital más grande que tengo. Y no me siento extranjero en ningún lugar. En cada sitio dejo una semilla, y cuando regreso, recojo una flor".