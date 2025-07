Quién es Sandra Vergara, la hermana de Sofía Vergara que firmó contrato con Netflix

Sandra Vergara, actriz y modelo colombiana de 36 años, se une al elenco de la novena temporada de Selling Sunset, uno de los reality shows más populares de Netflix.

Aunque es prima biológica de Sofía Vergara, fue adoptada desde pequeña por los padres de la actriz, convirtiéndose en su hermana menor en lo legal y afectivo.

Su llegada al programa marca su debut como figura principal en una producción internacional de alto perfil. El reality sigue la vida y los conflictos del equipo de The O Group, una agencia inmobiliaria de lujo en Los Ángeles. Sandra compartirá pantalla con figuras recurrentes como Chrishell Stause, Chelsea Lazkani y Mary Fitzgerald.

Aunque muchos la conocen por su vínculo familiar con la estrella de Modern Family y Griselda, Sandra ya tiene una trayectoria propia: ha actuado en series como CSI: Crime Scene Investigation, The Bold and the Beautiful, y protagonizó la telenovela peruana Chico de mi barrio. También ha trabajado como modelo y conductora en televisión.

Además de su experiencia artística, Sandra tiene formación y experiencia en bienes raíces, lo que le dio la entrada perfecta al mundo competitivo de Selling Sunset.

Más

En entrevista para Tudum ( Netflix ), compartió que se siente preparada para el reto: "Tengo buen ojo para el diseño , experiencia en ventas y me gusta conectar con los clientes".

( ), compartió que para el reto: "Tengo , experiencia en ventas y me gusta conectar con los clientes". El productor del programa, Adam DiVello, adelantó que esta nueva temporada estará cargada de momentos explosivos, tensiones internas, escándalos en redes sociales y hasta el inesperado funeral de una mascota, lo que promete mantener la atención del público.

Leer más Sofía Vergara da la bienvenida al verano con sensual foto topless