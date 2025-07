El historiador Miguel Estrella revela influencia de la numismática en símbolos patrios

La cuarta edición de la Feria Numismática de Santo Domingo tuvo su momento más trascendental con la conferencia del historiador y numismático Miguel Estrella, quien presentó la charla "La influencia de la numismática en el diseño del escudo dominicano".

Estrella explicó que "la numismática ha tenido una marcada influencia en el devenir histórico del diseño del escudo nacional" y afirmó que a través de monedas y billetes "se pueden rastrear más de treinta versiones de este símbolo patrio".

Recordó que "el escudo ha sido objeto en el tiempo de numerosas versiones, muchas surgidas de la libre imaginación de algunos diseñadores y de la falta de conocimiento heráldico de otros".

El historiador subrayó que los billetes y monedas del país "no solo han servido como medio de pago, sino como documentos históricos que reflejan cambios políticos, sociales y hasta ideológicos".

Incluso señaló que la reforma constitucional de 2010 "estableció de forma definitiva que la Biblia del escudo debía estar abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo VIII, versículo 32, que proclama: ´Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres´".

Durante su exposición, también repasó cómo la bandera dominicana tuvo dos versiones iniciales, "la primera derivada de la haitiana, a la que se le colocó una cruz blanca por encima de los colores azul y rojo para diferenciarla de aquella, y la actual, adoptada unos años después, en la que se contrapusieron sus colores para que no estuvieran en el mismo orden".

La feria, que reunió el pasado fin de semana a cientos de personas en Galería 360, incluyó charlas, exhibiciones de monedas y billetes, así como la venta de objetos de colección y materiales especializados. Fue, además, un encuentro entre coleccionistas, curiosos y académicos que ven en la numismática una forma de preservar la memoria nacional.

El presidente de la Sociedad Numismática Dominicana , José Manuel Henríquez Soñé, celebró la gran acogida: "Hemos hecho cuatro ferias en Santo Domingo y dos en Santiago. Hace poco celebramos la del Cibao y la respuesta fue extraordinaria. La gente está ávida de numismática ".

Henríquez Soñé destacó que la sociedad tiene un lugar único en el continente: "Somos la única sociedad en América que tiene su sede en una casa de monedas original.

Los coleccionistas que nos visitan quedan impresionados con el valor patrimonial del lugar". Añadió que este tipo de ferias busca acercar el coleccionismo a más personas: "Queremos que la gente descubra este mundo y empiece a coleccionar. Así la historia se convierte en algo vivo y cotidiano".

El dirigente explicó que la numismática se sostiene en tres pilares: "los académicos, que hacen los estudios; los comerciantes, que compran y venden; y los coleccionistas, que son la gran mayoría y los que, al final, sostienen este mundo".

Sociedad Numismática Dominicana, 55 años de historia



Promueve el estudio y colección de monedas y billetes.

La Sociedad Numismática Dominicana, Inc. (SND), es una organización sin fines de lucro, dedicada al estudio y difusión del patrimonio cultural de nuestro país, especialmente en el ámbito de la Numismática, ciencia auxiliar de la Historia que trata sobre monedas, billetes, medallas, condecoraciones, documentos relacionados al dinero, billetes de lotería, etc, etc. Es el deseo de la SND ser un ente de apoyo y referencia para la investigación, estudio y educación de la numismática, en beneficio de académicos, coleccionistas y el público general.

Fundada en la ciudad de Santo Domingo el 15 de febrero de 1969, motivados en promover el desarrollo y divulgación de la numismática, en todos sus aspectos.

Entre sus miembros fundadores estuvieron Virgilio Gómez Cruzado, Noel Valette, Isaac Rudman, Manuel Bello Cabral, Victor Fourment Uribe, Elpidio Ortega, Jose Alfonso Arriaga, Manuel Garcia Arévalo, Ramon Ant. Rodríguez, Simon Thomas Stocker, Annie Mc.Kenzie entre otros. Su fundación se realizó en la residencia de la familia Gomez-Cruzado, en la Avenida Independencia de la ciudad de Santo Domingo.