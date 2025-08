Sarah Jessica Parker confirma el adiós a Carrie Bradshaw en "And Just Like That"

Sarah Jessica Parker, protagonista de "And Just Like That", se despide de su icónico personaje Carrie Bradshaw tras 27 años de interpretarlo. ( HBO )

Sarah Jessica Parker puso punto final a una era televisiva.

La actriz confirmó este viernes, a través de una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, que la serie And Just Like That concluye tras tres temporadas, y aprovechó para despedirse de Carrie Bradshaw, el personaje que interpretó durante 27 años, desde el estreno de Sex and the City en 1998.

En una extensa y poética carta, Parker, de 60 años, hizo un recorrido por la vida de Carrie: "Ella cruzó calles, avenidas, Rubicones, o eso parecía. Rompió corazones, tacones y hábitos. Amó, perdió, ganó, tropezó, saltó, se quedó corta y cayó en charcos. Envejeció y se hizo más sabia".

La actriz describió a su personaje como alguien que "tomó las decisiones más difíciles, las peores y las mejores, viajó cerca y lejos por lo nuevo, lo vintage, los amigos y el amor. Cambió de casas, zonas horarias, novios, zapatos, peinado, pero nunca su amor y devoción por Nueva York".

Parker recordó momentos icónicos, como las cenas y confidencias con Miranda, Charlotte y Samantha, y celebró las nuevas amistades que la trama incorporó: "Nunca habrá mejores amigas, y qué gran fortuna para Carrie conocer y amar a Seema y LTW, conexiones nuevas y divinas".

En su mensaje, la actriz reconoció lo que Bradshaw significó para su vida profesional: "Carrie Bradshaw ha marcado el pulso de mi vida profesional durante 27 años. Creo que la he amado más que a nadie", comentó

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/01/kristin-davis-cynthia-nixon-like-109081144-1dba54a0.jpg Kristin Davis y Cynthia Nixon en una escena de la tercera temporada de "And Just Like That...", episodio 10. (HBO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/01/kristin-davis-sarah-jessica-parker-109081150-4ec89ad8.jpg Kristin Davis, Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en "And Just Like That", temporada 3, episodio 8. (HBO)

Agregó: "Sé que otros la han amado igual que yo, han estado frustrados, la han condenado y también la han apoyado. La sinfonía de todas esas emociones ha sido la mejor banda sonora y la compañía más significativa. Por eso, la gratitud más sentimental y profunda, y una deuda de por vida. A todos ustedes".

"Pasará una eternidad antes de que lo olvide"

La protagonista también agradeció a Michael Patrick King, creador y ´showrunner´, con quien decidió cerrar este capítulo:

"MPK y yo reconocimos juntos, como en el pasado, que este capítulo está completo. "And Just Like That" fue pura alegría, aventura, el mejor tipo de trabajo duro junto al talento más extraordinario de 380 personas, incluyendo a todos los actores brillantes que se unieron a nosotros".

Sarah Jessica Parker finalizó con un mensaje a los seguidores de la serie y de Carrie Bradshaw: "Pasará una eternidad antes de que lo olvide. Todo. Gracias a todos. Los amo tanto. Espero que amen estos dos episodios finales tanto como nosotros".

La noticia confirma lo que ya se intuía: el universo de "Sex and the City" cierra una etapa, dejando un legado cultural y televisivo que ha marcado a generaciones.