Solanny Almánzar desnuda su alma en un libro

En un emotivo acto que combinó arte, literatura y profunda humanidad, la escritora Solanny Almánzar presentó su primer libro titulado "Desnudando el alma: confesiones, emociones y motivaciones de una guerrera".

La obra no solo marca un logro importante en la vida de su autora, sino que se convierte en una luz para quienes luchan cada día contra las adversidades físicas y emocionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/03/una-guerrera-de-las-letras--solanny-almanzar-presenta-desnudando-el-almapor-daniel-reyesbonao-c3e1c625.jpg

Solanny escribió este libro desde su cama, muchas veces acostada boca abajo, limitada por su cuerpo parapléjico, pero impulsada por una fe inquebrantable y una voluntad que se niega a ceder.

"Sigo de pie, sin el sostén de mis piernas" es la frase que atraviesa todo el libro, y que sintetiza una historia contada con el alma, desde la vulnerabilidad, la esperanza y la fuerza interior.

Cada palabra fue digitada desde su celular o laptop, demostrando que cuando el espíritu decide, no hay cuerpo que limite la creación.

Su vida cambió

En julio de 2019, su vida cambió radicalmente. Mientras ejercía como legisladora municipal, asistente de la Gobernación y desarrollaba una precandidatura a la alcaldía del municipio de Bonao, su cuerpo fue diagnosticado con mielitis transversa.

Años más tarde, en marzo de 2025, se confirmó que se trataba de un infarto medular, sin posibilidad de volver a caminar. Sin embargo, en lugar de afligirse, decidió levantarse con el alma erguida, sin el sostén de sus piernas, y escoger la pluma y el papel como nuevas herramientas de lucha, testimonio y propósito.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/03/1b7cb3a8-7b4d-471f-acd3-e613711d4044-1ea80987.jpg

La obra fue evaluada por reconocidos intelectuales de la provincia: el Dr. José Lino Martínez, presidente de la Unión de Escritores de Monseñor Nouel, quien también fungió como prologuista; Antonio Taveras y Gedalias Rosario, correctores de estilo, cuidando con esmero la voz auténtica de la autora.

La propuesta estética de la obra también fue concebida por la propia Solanny, quien se encargó de la digitación y diseño del libro. La portada fue creada por el artista del pincel Elvin Tolentino, y la edición estuvo a cargo de Editorial Santuario.

Reconocimiento

Durante el acto, el Ayuntamiento Municipal de Bonao reconoció a Almánzar como Hija Adoptiva y Gestora del Arte y la Cultura, siendo un orgullo de su pueblo.

El reconocimiento fue aprobado a unanimidad por los 13 ediles del concejo de regidores, presidido por Freddy Amadís, y entregado en presencia de destacadas autoridades, entre ellas: la gobernadora provincial, señora Adela Tejada; Luis Rosado, presidente del Consejo Ecoturístico; el señor Rosendo de Jesús, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, filial Bonao; la vicealcaldesa del municipio, Dra. Anabel Marte, entre otras importantes autoridades, funcionarios, personalidades de la cultura y el arte.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/03/815072a4-f07b-49a2-ba35-128a736ed311-e241f2ea.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/03/6547c099-964e-4eb1-87e0-5333b081deeb-0fb669d6.jpg

Este libro es una ofrenda para quienes han caído en cuerpo, alma o espíritu y buscan sentido en medio del dolor. "Más que un libro, es un abrazo. Si ese abrazo puede llegar donde más se necesita, entonces habrá valido la pena escribirlo", expresó la autora visiblemente conmovida.

Solanny espera que esta obra pueda llegar a escuelas, hospitales, centros de terapia, hogares e instituciones, donde la lectura se convierta en acompañamiento emocional.

Estará disponible en Librería Cuesta, Librería El Estudiante en Bonao, y contactando directamente a la autora a través de sus redes sociales.

"Desnudando el alma" no es solo un libro que se lee: es una experiencia que se siente, una invitación a levantarse desde el alma cuando el cuerpo ya no responde, y una afirmación de que, aun en la vulnerabilidad, la vida sigue siendo profundamente hermosa, y no necesita ser andada, sino vivida.