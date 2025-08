José Rafael Lantigua: adiós al intelectual que transformó la gestión cultural en RD

La República Dominicana perdió este martes a una de sus figuras culturales más influyentes: el escritor, ensayista, gestor cultural y exministro de Cultura José Rafael Lantigua, falleció en la madrugada del 5 de agosto a los 76 años tras varios días de complicaciones de salud.

Sus restos serán velados a partir de las 5:30 pm de hoy martes en la funeraria Blandino. Seguirá una misa de cuerpo mañana miércoles, a las 10:00 am, desde donde partirá, a las 11:00 am, hacia el Parque Cementerio Puerta del Cielo, donde recibirá cristiana sepultura.

Lantigua fue titular del Ministerio de Cultura (2004-2012) durante uno de los gobiernos del presidente Leonel Fernández.

Desde esa posición impulsó políticas públicas que consolidaron institucionalmente la cultura dominicana, con una visión integradora entre lo clásico y lo popular, lo académico y lo comunitario.

Además de su labor como funcionario, fue un intelectual comprometido con la promoción de las letras, la reflexión crítica y el fortalecimiento de la identidad nacional.

Articulista de Diario Libre, miembro numerario de la Academia Dominicana de la Lengua y figura clave en la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), su huella está marcada en cada espacio donde se pensó y se defendió la cultura dominicana.

"Un ciudadano honorable"

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, manifestó su pesar y valoró su legado:

"Su paso por el Ministerio de Cultura fue esencial para consolidar la institución como promotora de políticas públicas en materia cultural. Me uno al dolor que embarga a la comunidad cultural de la República Dominicana por la pérdida de un honorable ciudadano como José Rafael Lantigua. Paz a su alma".

"¡Qué triste me siento!"

La historiadora y académica Mukien Sang, amiga cercana de Lantigua, compartió un mensaje lleno de emoción:

"Hoy mi alma languideció al enterarme de la muerte de mi queridísimo e inolvidable amigo José Rafael Lantigua. Acababa de enviarle un mensaje diciéndole que le había escrito y que me extrañaba su silencio. Después las redes me dieron la noticia y al enterarme las lágrimas traicioneras me cubrieron el rostro.

Amigo querido, descansa en paz. Un abrazo a Miguelina, tu fiel compañera, y a tus hijos y nietos. ¡Qué triste me siento!"

"Un faro de lucidez y un pilar de las letras dominicanas"

El escritor e intelectual Basilio Belliard compartió un emotivo testimonio sobre la impronta de José Rafael Lantigua en la cultura nacional, destacando su papel en la promoción de la lectura, la crítica literaria y el impulso a la institucionalización del libro en República Dominicana:

"Los aportes de José Rafael Lantigua a la promoción de la lectura y del libro, desde la fundación, en 1983, del suplemento cultural Biblioteca -al valorar y analizar, con criterio crítico, entusiasmo y pasión lectora, las obras de jóvenes autores y también de los consagrados, así como a las generaciones literarias a partir de los años ochenta-, y luego como director de la Feria del Libro y ministro de Cultura, con la creación, internacionalización e institucionalización de la Feria, representan un salto cualitativo, un antes y un después en la cultura y las letras del país.

Añadió: "He perdido a uno de mis mejores interlocutores y a un amigo cómplice, solidario y afectuoso. Más aún, a un padrino literario, un hermano mayor y compueblano. Sus artículos semanales nos harán mucha falta. Eran un faro de lucidez y una ventana de brillantez estilística, precisión formal y cultura. Escribía con una gracia sin par y con una prosa lúdica y en movimiento.

La mezquindad de nuestro medio fue injusta con él, y en cambio, él fue un hombre plural y apasionado. Escribió sobre todos y nos estimuló a todos a leer y a escribir.

El país, Funglode y las letras dominicanas han perdido a uno de sus pilares. Paz y gratitud por ser como fue."

"Un maestro que nos enseñó a amar lo nuestro"

El cantautor y exministro de Cultura José Antonio Rodríguez también expresó su pesar, resaltando el impacto formativo de Lantigua:

"No es lo mismo decir adiós a un conocido que a un maestro, y José Rafael fue, y seguirá siendo en la ausencia, un gran maestro que nos enseñó a amar y valorar nuestros valores culturales".

"Un referente constante"

Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo, lo recordó desde una dimensión humana y profesional:

"José Rafael Lantigua fue mucho más que un intelectual brillante y un gestor cultural imprescindible para la historia reciente de la República Dominicana. Para mí, fue un amigo entrañable, un referente constante, una de esas personas con las que uno podía conversar sin darse cuenta del tiempo.

Y agregó: "Nuestra amistad se forjó entre risas, cine y país. Cada desayuno esporádico que compartíamos era una excusa perfecta para ponernos al día, para hablar con franqueza sobre la vida, la cultura -especialmente el cine-, los desafíos del presente y las esperanzas del futuro".

Con su agudeza, su fino sentido del humor y su memoria prodigiosa, José Rafael lograba convertir cualquier encuentro en una verdadera lección de vida.

"Hoy me invade una profunda tristeza, pero también un enorme agradecimiento por haber coincidido con él en este camino. Me queda su voz lúcida, su consejo generoso y el recuerdo imborrable de esos momentos compartidos que tanto valoro".

"Una luminaria de las letras dominicanas"

La escritora y periodista Emilia Pereyra, Premio Nacional de Periodismo 2019, rindió tributo a su memoria:

"Lamentamos profundamente el fallecimiento de José Rafael Lantigua, una luminaria de las letras dominicanas, un excepcional gestor cultural, un gran amigo".

Para Pereyra José Rafael no fue solo un notable ministro de Cultura, "su gestión constituyó un valioso impulso para las letras y la gestión cultural de nuestro país, pues supo inyectar una energía renovada a la escena cultural y una visión estratégica que quedó plasmada en sus ejecutorias.

Como ensayista y crítico literario, alcanzó la excelencia gracias a sus enfoques profundos y sugerentes. Sus análisis sobre la literatura dominicana y universal eran siempre certeros, llenos de erudición y de una sensibilidad que le permitía desentrañar las capas más profundas de una obra.

"Nos deja un legado valioso con sus textos, que sin duda serán una referencia obligada para las futuras generaciones. Hoy, cuando ha partido de manera inesperada, también celebramos su vida dedicada a la cultura y a los valores que nos definen como pueblo".

"Divulgador nato de las letras"

El cineasta e intelectual Juan Deláncer reflexionó sobre su obra y su vocación divulgativa:

"A más de su valiosa producción literaria, José Rafael Lantigua habrá de ser recordado como un divulgador nato de las letras, las que dimensionó con su amplio sentido de promotor singular.

Pienso que Lantigua equiparó a su distintiva obra su intensa labor de gestor cultural, animando desde la academia, la prensa, las aulas y la calle lo que de trascendente y preciado tienen las letras como transmisoras de pensamiento, registro de historia y timbre de identidad".

"Promotor de identidad y pensamiento"

El escritor Avelino Stanley, presidente de la Unión de Escritores Dominicanos (UED), también compartió sus palabras:

"La trayectoria de José Rafael Lantigua deja una notable impronta en la cultura dominicana. Su producción en el género del ensayo ayudó a fortalecer la identidad dominicana, en especial la visión sobre el ser humano que fue el padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.

Desde su influyente sección ´Biblioteca´, que mantuvo durante dos décadas, valoró, promocionó y le dio gran realce a la literatura dominicana.

"Durante su paso por Cultura, bajo el lema ´Creatividad, participación y gerencia´, le imprimió carácter y orientación a la gestión del sector. Pero su mayor aporte estuvo en dar dimensión internacional a las ferias del libro dominicanas, logrando una proyección que ha facilitado el reconocimiento de nuestros autores en escenarios globales", refirió el presidente de la Unión de Escritores Dominicanos.

"Una voz imprescindible de la cultura"

La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de José Rafael Lantigua, destacando su legado institucional y su papel como referente del periodismo cultural.

"Con la partida de José Rafael Lantigua, el periodismo cultural, la literatura y la gestión cultural dominicana pierden a una de sus voces más influyentes. Su visión, entrega y coherencia dejan una huella perdurable en nuestra historia contemporánea", expresó la directiva de Adopae mediante un comunicado oficial.

La entidad subrayó que, más allá de su obra como ensayista y gestor público, Lantigua fue un defensor incansable de las letras, el pensamiento crítico y la formación de nuevas generaciones de escritores y comunicadores culturales.

Velatorio Su esposa, Miguelina Hernández de Lantigua; sus hijos, José Rolando, Pablo José y María Miguelina; sus nietos, hermanos y demás familiares comunican con profundo pesar su partida. Los restos de José Rafael Lantigua están siendo velados en la Funeraria Blandino, capilla La Paz, en la avenida Abraham Lincoln, desde este martes 5 de agosto a las 5:30 de la tarde. La misa de cuerpo presente se oficiará el miércoles 6 de agosto a las 10:00 de la mañana y, a las 11:00, será trasladado al Parque Cementerio Puerta del Cielo, donde recibirá cristiana sepultura.

Trayectoria

José Rafael Lantigua nació en Moca el 17 de septiembre de 1948. Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Letras, por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, con distinción cum laude, desarrolló una carrera multifacética que abarcó la literatura, el periodismo, la docencia, la gestión institucional y la promoción del pensamiento.

Fue director del suplemento literario Biblioteca, presidente de la Comisión Permanente de la Feria del Libro y primer ministro de Cultura de la República Dominicana. Desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), también dejó huella como director del Centro de Estudios de la Cultura.

En 2008 fue elegido miembro numerario de la Academia Dominicana de la Lengua, ocupando la silla A. Recibió múltiples galardones, entre ellos el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Narciso González, el Premio Pro-Cultura, y fue declarado Hijo Meritorio de Moca y Hijo Adoptivo de Santiago.

Obras publicadas

Entre sus libros más conocidos se encuentran:

· Domingo Moreno Jimenes , apóstol de la poesía

, de la poesía · Hacia una revalorización del ideal duartiano

· La conjura del tiempo

· El oficio de la palabra

· Semblanzas del corazón

· Cuaderno de sombras

· Un encuentro con el comandante

· Duarte en el ideal

· Los júbilos íntimos

· Biografía de un poeta