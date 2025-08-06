Miss República Dominicana Universo 2025 presenta nueva corona

La joya diseñada por Axel Thomas está compuesta por más de 250 piezas. ( FUENTE EXTERNA )

La organización Miss República Dominicana Universo presentó oficialmente la corona que ostentará la próxima reina de belleza que será coronada el domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional.

Magali Febles, directora de la franquicia en el país, expresó que la corona que llevará la nueva Miss República Dominicana Universo representa una fusión entre la belleza dominicana, el empoderamiento femenino y el legado cultural del país.

“El mensaje es clave: de una segunda corona universal para RD”, dijo Febles. Durante un encuentro realizado en el lobby del Hotel Real Intercontinental Santo Domingo, en el que estuvo presente el “hacedor de reinas”, Osmel Sousa, desfilaron las candidatas, cada una con vestidos que resaltaron por las piedras y el brillo, y con una corona sobre sus cabezas, de distintos tamaños.

La joya es obra del diseñador Axel Thomas y está compuesta por más de 250 piezas entre gemas, cristales y detalles brillantes.

y está compuesta por más de entre gemas, cristales y detalles brillantes. El diseño de la corona está inspirado en elementos de la flora y arquitectura dominicana, con piedras en tonos azul zafiro que hacen alusión al mar Caribe, y detalles dorados que evocan la riqueza cultural y espiritual del país.

“Esta corona representa mucho más que una victoria. Es el símbolo del compromiso, la disciplina y el propósito con el que una reina se entrega a su nación. Cada piedra encierra un valor: sabiduría, humildad, fuerza, empatía, y orgullo nacional. La estrella que la corona al centro, marca el camino de quien está destinada a brillar, no por su luz exterior, sino por la huella que deja en los demás", abundó Febles al leer la descripción de la joya.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-000230dddd7e41-8be26e6d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-000326b1d05654-d32e28de.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-00032671a1d271-11cbd407.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-0003264323cda1-29249f39.jpg Las candidatas desfilaron en el lobby del hotel Real Intercontinental. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

Actual Miss Universo en el país

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-001002e1ad346b-fc90d6a5.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-001002b1de725e-16ee4215.jpg La actual Miss Universo, Victoria Kjaer.

El concurso será transmitido por Color Visión, canal 9, y contará con la presencia de la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer.

"La llegada de Victoria Kjaer representa un hito de gran valor simbólico, mediático y estratégico para el país y el certamen nacional. Su presencia genera una cobertura mediática global que promueve la imagen del país, mostrando lo mejor como destino turístico y proyectando a la República Dominicana como potencia en los concursos de belleza internacionales", expresó Magali Febles.

"Hemos trabajado por posicionar al país como referente dentro del universo de la belleza internacional y la visita de Victoria Kjaer, reafirma el vínculo entre la organización global y la nación caribeña, destacando nuestro compromiso con causas que trascienden la pasarela", agregó.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/07/whatsapp-image-2025-08-07-at-000255495b2d19-ef0ae8a1.jpg La directora de la franquicia local del Miss República Dominicana Universo, Magali Febles. (KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE)

Durante su estadía, Miss Universo 2024 participará en una serie de encuentros clave que incluirán una visita al Palacio Nacional, recorridos por la Ciudad Colonial, actividades de reforestación, reuniones con organizaciones sin fines de lucro en favor del autismo.