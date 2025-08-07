Alan Hierro será uno de los presentadores oficiales de la preliminar del Miss República Dominicana

En 2024, Alan Hierro hizo historia al convertirse en el primer dominicano en el Mister Supranational USA. ( FUENTE EXTERNA )

El comunicador y ex Mister Supranational USA 2024, Alan Hierro, será uno de los presentadores oficiales de la competencia preliminar del Miss República Dominicana Universo 2025, que se celebrará el viernes 8 de agosto en el Salón de Convenciones de Sambil.

Desde muy joven, Alan ha estado vinculado al mundo de la comunicación, iniciando su carrera en la televisión dominicana en programas como Sábado Chiquito, Sueños y Destellos (Color Visión) y La Hora de Ser Feliz (CERTV).

En 2024, hizo historia al convertirse en el primer dominicano en representar a Estados Unidos en el certamen internacional Mister Supranational, destacándose por su elocuencia, disciplina y fuerte compromiso con causas sociales.

Hoy, su regreso a los escenarios dominicanos como presentador de la preliminar del concurso de belleza más importante del país marca un nuevo capítulo en su carrera, uniendo su experiencia internacional con sus raíces y amor por su tierra natal.

"Para mí es un honor regresar a República Dominicana y ser parte de un evento tan emblemático. Este escenario representa sueños, esfuerzo y la belleza de la mujer dominicana. Estoy feliz de aportar mi voz y energía para celebrarlas. Agradezco de corazón a Magali Febles por confiar en mí y brindarme esta gran oportunidad," expresó Alan en una nota de prensa.

La preliminar del Miss República Dominicana Universo 2025 se perfila como una noche inolvidable, y con Alan Hierro en la conducción, promete elevar el nivel de elegancia, emoción y profesionalismo del certamen.

Gala final

Este domingo 10 de agosto, el Teatro Nacional Eduardo Brito se vestirá de gala para coronar a la próxima Miss República Dominicana Universo, en un espectáculo que promete ser una celebración de la belleza, la cultura y el orgullo nacional.

La ceremonia final se transmitirá en vivo por Color Visión (canal 9) a las 9:00 de la noche y también podrá ser disfrutada por la audiencia internacional a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo.

La velada contará con la conducción oficial de Clovis Nienow, presentador de la cadena Telemundo, y la comunicadora venezolana radicada en República Dominicana Jessica Pereira. La creadora de contenido Tiby Camacho será la host digital, llevando a los seguidores todos los detalles detrás de cámaras.