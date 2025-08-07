5 películas de Sofía Carson que puedes ver en Netflix si te gustó "Mi año en Oxford"

Del drama romántico a la comedia musical, Sofía Carson tiene más de una joya escondida en el catálogo de Netflix. ( FUENTE EXTERNA )

Romance, drama, secretos familiares y un acento latino que se cuela entre escenas. Así llega Mi año en Oxford, la nueva comedia romántica protagonizada por Sofía Carson, una actriz que ha sabido construir una carrera sólida entre el cine, la música y la producción.

Esta es su quinta colaboración con Netflix, y promete convertirse en otro éxito de visualizaciones a nivel global.

De Disney a Netflix

Carson, nacida en Florida y de ascendencia colombiana, inició su camino en la industria con el musical de Disney Descendants (2015), pero ha sido su trabajo con Netflix lo que la ha posicionado como una figura clave en el universo del streaming.

Desde Feel the Beat hasta Purple Hearts, ha sabido reinventarse en cada personaje, conectando especialmente con audiencias jóvenes y latinas.

En Mi año en Oxford, la actriz no solo interpreta a Anna, una joven hispana en medio de un romance con tintes británicos, sino que también imprime parte de su identidad cultural en la historia.

"Estoy muy orgullosa de que Anna represente a chicas que se parecen a mí", confesó Carson en entrevista con la agencia Efe.

Con más de 20 millones de seguidores en Instagram, Sofía también ha brillado detrás de cámaras, participando como productora ejecutiva en varios de sus filmes.

Y es que su rol va más allá del guion: elige proyectos que resuenan con sus valores y que reflejan su compromiso con el arte y la representación latina.

Tan solo este año, estrenó Mi lista de deseos, fue la conductora del evento global Tudum y ahora regresa con esta historia filmada entre libros, secretos universitarios y descubrimientos personales.

La película llega luego del éxito rotundo de Carry On -que se convirtió en una de las cintas más vistas de la plataforma- y sigue construyendo su camino como una artista integral.

Cinco películas que no puedes dejar pasar

Mi lista de deseos

Una mujer cumple los sueños de su adolescencia por pedido de su madre. En el camino, descubre verdades familiares, nuevos amores y a sí misma.

Corazones malheridos (Purple Hearts)

Una cantante y un marine se casan por conveniencia... pero el destino les tiene preparada otra historia.

Siente el ritmo (Feel the Beat)

Una bailarina egocéntrica regresa a su pueblo natal y termina entrenando a un grupo de niñas para una competencia de baile.

Equipaje de mano (Carry On)

En Nochebuena, un agente de seguridad debe enfrentarse a un misterioso viajero con una misión peligrosa. Thriller, tensión y adrenalina.

My Little Pony : Nueva generación

Sofía Carson presta su voz en esta cinta animada que promueve la amistad y la unión entre diferentes.

En su mejor momento

Con proyectos musicales en desarrollo y más películas en el horizonte, la actriz y productora continúa construyendo una carrera marcada por la pasión, el trabajo constante y una voz propia en la industria del entretenimiento.