Miss RD Universo 2025

Este domingo se corona la próxima Miss RD Universo: dónde ver el certamen

La ceremonia final se transmitirá en vivo por Color Visión (canal 9) a las 9:00 de la noche

    Expandir imagen
    Este domingo se corona la próxima Miss RD Universo: dónde ver el certamen
    Parte de las candidatas del Miss RD Universo 2025 durante la presentación de la nueva corona, realizada el miércoles 6 de agosto. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

    Este domingo 10 de agosto, el Teatro Nacional Eduardo Brito se vestirá de gala para coronar a la próxima Miss República Dominicana Universo, en un espectáculo que promete ser una celebración de la belleza, la cultura y el orgullo nacional.

    La ceremonia final se transmitirá en vivo por Color Visión (canal 9) a las 9:00 de la noche y también podrá ser disfrutada por la audiencia internacional a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo

    La velada contará con la conducción oficial de Clovis Nienow, presentador de la cadena Telemundo, y la comunicadora venezolana radicada en República Dominicana Jessica Pereira. La creadora de contenido Tiby Camacho será la host digital, llevando a los seguidores todos los detalles detrás de cámaras.

    Agenda

    Los días previos a la gran noche estarán marcados por eventos clave que pondrán a prueba a las candidatas.

    • El viernes 8 de agosto, el centro comercial Sambil será escenario de la Competencia Preliminar, a partir de las 7:00 de la noche. En este evento, las aspirantes desfilarán en traje de baño y de gala ante el jurado y el público, en una de las evaluaciones más importantes del certamen. Aquí se definirán las favoritas para la corona.
    • El día siguiente, sábado 9 de agosto, también en Sambil, se celebrará el "Skin Care Day" desde las 9:00 de la mañana, donde las participantes recibirán asesoría y tratamientos básicos sobre cuidado de la piel, reforzando la importancia de la salud y el bienestar como parte del concepto integral de belleza. Más tarde, las candidatas asistirán a los ensayos generales en el Teatro Nacional.

    Durante la noche de coronación se elegirá a la sucesora de la actual Miss RD Universo, Celinee Santos, quien tendrá el honor de representar a la República Dominicana en el certamen internacional, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia.

