Gemmy Quelliz regresa a República Dominicana tras destacada participación en Miss Universe Latina

Gemmy Quelliz durante su bienvenida a República Dominicana. ( SAMIL MATEO )

La modelo Gemmy Quelliz regresó a República Dominicana luego de su participación en el reality Miss Universe Latina, donde logró posicionarse como segunda finalista.

Fue recibida entre ovaciones y muestras de cariño durante un encuentro realizado en el restaurante Donna Fugata, en Santo Domingo.

La introducción estuvo a cargo de Sandro Guzmán, de la agencia Ossygeno Models, quien recordó el primer día en que vio a Gemmy Queliz durante un llamado a casting. "Por su estatura no podía ser top model, pero por su encantadora belleza era perfecta para el modelaje comercial", expresó.

"Le dije: ´Tienes una cara con la que vas a viajar por el mundo y vas a representar al país´. Lo decreté, y así mismo fue: Dubái, Portugal, Londres, París, Milán, todo Estados Unidos", relató Guzmán.

Confesiones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/img-20250807-wa0220-ce6ba158.jpg Los destacados diseñadores Sócrates McKinney y Leonel Lirio. (SAMIL MATEO)

Durante su intervención, Gemmy se mostró entusiasmada por todo lo vivido en el reality. Compartió sus expectativas de representar a la República Dominicana en el reality, en Estados Unidos, destacando su perseverancia y afirmando que ahora se siente más preparada para asumir nuevos retos.

La modelo también respondió preguntas del público, algunas de ellas relacionadas con situaciones controversiales ocurridas durante el programa. Reveló un conflicto con una de las cinco dominicanas que participaron, aclarando que no fue ella quien lo inició, pero que, como una mujer auténtica, decidió enfrentarlo con firmeza.

Asimismo, confesó que sus dos momentos más difíciles dentro del reality fueron cuando estuvo en riesgo de eliminación y el día del cumpleaños de su hijo, ya que no le permitieron realizarle una llamada. "Sentí deseos de tirar la toalla", admitió.

A pesar de no haber obtenido la corona, Gemmy expresó su gratitud por el respaldo del público.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/img-20250807-wa0217-dbb1a6e0.jpg Valoró la gran experiencia que obtuvo en el Miss Universe Latina, el reality. (SAMIL MATEO)



"Realmente me tocó el corazón. No gané la corona, pero gané el cariño, el apoyo y el aprecio del público dominicano y de toda la comunidad latina. Ese fue mi verdadero premio. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí compartiendo conmigo", dijo emocionada.

Durante la reunión, Sócrates McKinney le preguntó sobre sus próximos pasos. Gemmy respondió con determinación:

"Si en República Dominicana se coronara a una primera madre como reina de belleza, creo que debería ser yo. Tengo todas las cualidades. Si Dios me lo permite, me gustaría volver a participar".

Y es que reveló que mantiene intacto el sueño de ser reina de belleza.

"Haber pasado por el Miss RD, el año pasado, fue una experiencia importante. Pero estos dos meses y medio de trabajo constante, durmiendo solo cuatro horas diarias, arreglándome el cabello y maquillándome todos los días... despertaron en mí una fiera", afirmó la también empresaria.

Aunque no confirmó cuándo volveríaa competir, Quelliz dejó abiertas muchas expectativas, a ley de poco para la gala final del certamen, que se celebrará este domingo en el Teatro Nacional. ¿Habrá alguna sorpresa?