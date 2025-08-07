Magali Febles responde a Andreína Martínez: “La enfermé de COVID para que pudiera trabajar"

Andreína Martínez y Magali Febles en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de la polémica desatada por las declaraciones de Andreína Martínez, Miss República Dominicana Universo 2022, la directora del certamen nacional, Magali Febles, decidió dar su versión de los hechos.

Todo comenzó hace unos días, cuando la modelo confesó en un pódcast con la maquillista Zuleika Viera que su experiencia en el certamen fue negativa.

“Fue horrible”, afirmó la exreina, añadiendo que enfrentó múltiples dificultades que afectaron su salud mental y física.

“Si querías ir a Miss Universo, firmabas el contrato. Creí en mi sueño. Sabía que podía hacer algo grande por Miss República Dominicana… Y firmé. Y firmé mi vida”, explicó.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Febles, quien fue abordada sobre el tema durante la presentación oficial de la nueva corona que llevará la próxima Miss República Dominicana la noche del pasado miércoles. Visiblemente afectada, aseguró:

“Me siento muy triste realmente, no esperaba eso de ella porque ya han pasado tres años, y que esperara hasta cuatro días antes del concurso me sorprendió, porque no había tenido esos comentarios antes”.

"La enfermé de COVID para que pudiera trabajar"

Uno de los momentos más controversiales de sus declaraciones fue cuando reveló haber “enfermado” a Andreína para tener más tiempo para prepararla.

“Cuando a ella el país la atacó yo la defendí con uñas y dientes y la enfermé de covid para que ella pudiera trabajar, porque si ella hubiese ido como ella ganó, ella jamás en la vida hubiese llegado a nada en Miss Universo y todo fue con consentimiento de ella”.

Febles también aclaró las condiciones del contrato que firman todas las concursantes del certamen nacional, el cual estipula que las candidatas obtienen el 70 % de las ganancias comerciales durante tres años, mientras que la organización retiene el 30 % como comisión.

“Hay un contrato y es para proteger los intereses de ambas partes, porque cuando ella vino, se sentó, lo analizó, lo leyó y decidió firmarlo. Aquí nadie le pone una pistola en la cabeza a nadie para que firme un contrato”, argumentó.

Según Febles, su relación con Andreína siempre fue buena hasta que la joven solicitó la rescisión del contrato.

“Hasta el momento que ella (Andreína) viene y me dice que quiere rescindir el contrato y digo ‘no, porque yo trabajé para que tú fueras famosa y es justo que yo reciba mi comisión del 30 por ciento que está estipulado en el contrato”, expresó.