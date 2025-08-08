¿Domingo de glamour? No te pierdas la gala final de Miss RD Universo 2025

Las candidatas de Miss República Dominicana Universo 2025 se preparan para la gran final que se celebrará este domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional Eduardo Brito. ( FUENTE EXTERNA. )

Este fin de semana no te puedes perder uno de los eventos más esperados del año: la coronación de la nueva reina de belleza en Miss República Dominicana Universo 2025.

La gran final se llevará a cabo el domingo 10 de agosto a las 9:00 p.m., en el Teatro Nacional Eduardo Brito, en Santo Domingo.

¡Así que prepárate para una noche llena de glamour, emoción y, por supuesto, mucha belleza!

Con el objetivo de resaltar la cultura, el orgullo y la elegancia de la mujer dominicana, la gala promete ser un espectáculo inolvidable.

Y si eres fanático del certamen, te alegrará saber que la actual Miss Universo, Victoria Kjaer de Dinamarca, estará presente para compartir la emoción de la noche.

Si no quieres perderte ni un detalle, podrás ver el concurso en vivo por Color Visión, canal 9 a las 9:00 p.m. También podrás seguir la transmisión en el canal oficial de YouTube de Miss Universo.

Si buscas la agenda completa del evento, te damos las pistas:

El viernes 8 de agosto será la competencia preliminar, a las 7:00 p.m. en Sambil, las candidatas desfilarán en traje de baño y gala, dejando claro por qué son las mejores del país.

El sábado 9 de agosto habrá un Skin Care Day también en Sambil, a las 9:00 a.m., donde las participantes recibirán consejos sobre el cuidado de la piel.

De allí todas las candidatas se trasladarán al Teatro Nacional para los ensayos generales.

Y por fin, el domingo 10 de agosto llega la esperada noche final.

Un espectáculo único donde se coronará a la nueva soberana, quien representará a la República Dominicana en el certamen internacional de Miss Universo el 21 de noviembre en Tailandia.

El evento será conducido por Clovis Nienow (presentador de Telemundo) y Jessica Pereyra, con Tiby Camacho como host digital.

Así que, si buscas plan para este fin de semana, Miss República Dominicana Universo 2025 es la cita que no puedes dejar pasar. ¡Nos vemos en la coronación!.

Viernes 8 de agosto, preliminar, 7:00 p.m, en Sambil. Domingo 10, gran final, a las 9:00 p.m, en el Teatro Nacional, y será transmitido por Color Visión.