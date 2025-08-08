"El Inconveniente" llega a la Sala Ravelo del Teatro Nacional con un gran elenco

El Inconveniente está protagonizada por Orestes Amador, Xiomara Rodríguez y Beba Rojas. ( FUENTE EXTERNA )

Las tablas de la prestigiosa Sala Ravelo del Teatro Nacional se preparan para recibir una de las propuestas teatrales más esperadas de la temporada: "El Inconveniente". Esta aclamada obra ha sido un éxito internacional en más de 14 países, incluyendo Estados Unidos, Uruguay, México, Argentina, Italia, Alemania y Suiza, desde su estreno en 2009.

Bajo la dirección de la experimentada Elvira Taveras y con la producción general del reconocido Raúl Méndez, "El Inconveniente" contará con un elenco multipremiado.

La química en escena estará a cargo de Beba Rojas, Xiomara Rodríguez y Orestes Amador, quienes prometen cautivar al público dominicano con una puesta en escena llena de ingenio, ternura y un toque de humor ácido.

La obra, escrita por el reconocido dramaturgo español Juan Carlos Rubio y basada en su texto original "100 m²", nos presenta la historia de Luis, un joven que, en su búsqueda del apartamento ideal, encuentra una oferta inmejorable con una condición muy particular: la anciana dueña, Lola, vivirá allí hasta el día de su "supuesto" fallecimiento.

Sin embargo, la vida, con su habitual ironía, tiene otros planes para ambos, dando lugar a una serie de situaciones inesperadas que evocan la célebre frase: "La vida es lo que te pasa mientras haces otros planes".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/08/45-obra-7503c138.jpg Beba Rojas, Xiomara Rodríguez y Orestes Amador, en sus personajes de la obra El Inconveniente". (FUENTE EXTERNA)

El éxito de esta historia también se refleja en su versión cinematográfica de 2020, titulada igualmente "El Inconveniente". La película fue aclamada por la crítica y el público, obteniendo 3 nominaciones a los Premios Goya, 3 Biznagas en el Festival de Málaga, además de nominaciones a los Premios Forqué y Feroz.

Funciones

" se presentará del en la del . Las funciones serán los viernes y sábados a las 8:30 p. m., y los domingos a las 6:30 p. m. Las boletas están disponibles en la boletería del Teatro Nacional y en www.boleteria.com.do.