Elías Serulle inicia su camino en la televisión

La llegada de Elías Serulle a la televisión es una evolución para su carrera como stand up comedy. ( FUENTE EXTERNA )

El comediante Elías Serulle sigue consolidando su carrera en el mundo del entretenimiento y da un nuevo paso al integrarse al elenco del renovado programa Chévere Night Live, marcando así su debut en televisión nacional.

Reconocido por su autenticidad en el stand up comedy, Serulle ha logrado posicionarse como una voz fresca dentro del humor dominicano, y ahora, con su entrada al staff de Chévere Night Live, suma una vitrina importante para seguir mostrando su talento a una audiencia más amplia.

Antes de esta incursión televisiva, Elías fue co-conductor del desaparecido programa radial "El Open Mic", un espacio que sirvió de plataforma para nuevos talentos del humor.

Actualmente, también forma parte de la novedosa programación de la emisora La X, reforzando su presencia en los medios de comunicación tradicionales.

"Llego a la televisión con un humor fresco e irreverente para conectar con el público de Chévere Nights.

Con su incorporación al referido programa televisivo, sigue la apuesta por el humor actual, la diversidad de voces y el talento emergente de la escena local.