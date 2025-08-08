Mentiras, demonios y grandes regresos sobre las tablas

Las obras "La verdad" y "Fausto" encabezan la cartelera teatral de este fin de semana en Santo Domingo, con funciones en Bellas Artes y el Teatro Nacional. ( SUMINISTRADA )

Este fin de semana, las tablas dominicanas se encienden con dos propuestas imperdibles: una comedia llena de giros inesperados y un clásico cargado de filosofía y drama.

"La verdad" vuelve a Bellas Artes y trae consigo una gran dosis de intriga, humor y reencuentros.

La aclamada comedia del dramaturgo francés Florian Zeller, vuelve a escena con una historia en la que la infidelidad, las relaciones de pareja y, sobre todo, las mentiras son el plato fuerte.

La obra marca el regreso a las tablas de Nashla Bogaert y Pamela Sued, quienes comparten escena con los talentosos Frank Perozo y David Maler, bajo la dirección de Pepe Sierra.

La pieza es un intrigante juego de mentiras donde cuatro personajes manipulan, engañan y tuercen la verdad a su conveniencia, detalla una nota de prensa.

Fausto

Mientras tanto, en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, continúa la puesta en escena de "Fausto", una de las obras más intensas de la literatura universal, escrita por Johann Wolfgang von Goethe. Esta versión teatral, dirigida y adaptada por Manuel Chapuseaux, es protagonizada por el veterano Patricio León, quien interpreta a un imponente "Diablo".

La obra se centra en los grandes dilemas del alma humana: el conocimiento, el deseo, la ambición, el amor y la eterna búsqueda de redención. Una propuesta filosófica y tragicómica la cual pondrá a prueba al espectador, en una especie de ritual escénico donde el arte y la literatura se dan la mano.