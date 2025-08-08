Celebran la gala preliminar del Miss RD Universo 2025

Candidatas del Miss RD Universo 2025 desfilan en traje de gala la noche del viernes 8 de agosto en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

La organización Miss República Dominicana Universo realizó la noche de este viernes la gala preliminar del certamen, donde las 29 candidatas se presentaron ante los jueces en trajes de baño y traje de gala.

La gran noche para elegir a la nueva Miss República Dominicana será este domingo 10 de agosto en la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La nueva soberana representará al país en Tailandia el próximo 21 de noviembre de 2025 en el concurso Miss Universo.

Desfiles a la altura

En la preliminar, celebrada en el salón de Eventos de Sambil, el público abarrotó el espacio en apoyo a sus candidatas con carteles, fotografías y pitos. La actividad comenzó con la presentación de cada una ante el jurado, con su nombre y banda de la provincia que representa, todas vestidas de blanco.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/whatsapp-image-2025-08-08-at-232124-1-877129d5.jpeg El público en Sambil apoyando a sus candidatas del Miss RD Universo 2025. (KEVIN RIVAS.)

Luego llegó el momento de los desfiles en trajes de baño, también en color blanco, donde se destacaron los trabajados y espectaculares cuerpos de las misses, donde la sensualidad fue clave.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/whatsapp-image-2025-08-08-at-232307-fbb998db.jpeg Las candidatas del Miss RD Universo 2025 desfilando en traje de baño durante la actividad en Sambil. (KEVIN RIVAS.)

En la segunda ronda, llegó el momento de los trajes de gala, donde el brillo, la pedrería y las colas se apoderaron de las misses, quienes hicieron una pasarela digna de un concurso final: elegancia, firmeza, pose y actitud, fueron cualidades reflejadas en casi la totalidad de ellas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/whatsapp-image-2025-08-08-at-232124-f533b77c.jpeg El desfile en traje de gala de las 29 participantes del Miss RD Universo 2025. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Las participantes de San Francisco de Macorís, Punta Cana, Cibao, Bonao, San Cristóbal, San José de Ocoa, Comunidad Dominicana en USA, La Altagracia, Peravia, Santo Domingo Este, Santo Domingo de Guzmán y Barahona, estuvieron entre las más aplaudidas a su paso por el escenario.

Magali Febles, directora nacional del certamen, expresó entre un largo discurso improvisado que tiene como meta traer una corona a la República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/whatsapp-image-2025-08-08-at-232223-a48237f9.jpeg Magali Febles, directora nacional de Miss República Dominicana Universo, habla durante el evento. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

“Me ha tomado tiempo, trabajo y sacrificio. Yo sé que esa corona la hemos madurado y que en algún momento viene a este país. A los jueces les pido que me escojan una candidata que se deje guiar, que tenga valores, disciplina… la corona es un privilegio para la mujer que la lleva y debe saberla usar”, expresó ante los ánimos encendidos de la gente.

Continuó: “Esa reina se convierte en embajadora de la cultura de nuestro país a nivel mundial. No hemos logrado la corona, pero nos tienen un respeto muy grande. De los 130 países que compiten, ocupamos el noveno lugar”, abundó.

Aunque no mencionó nombres, se refirió a la ex Miss RD Universo Andreina Martínez, quien en un reciente podcast calificó su experiencia como traumática luego de ganar el concurso.

La preliminar, presentada por Lizbeth Pimentel y Alan Hierro, contó con la participación musical del cantante urbano Mark B, quien acompañó a las concursantes en su paso por el escenario en traje de baño.

Mientras que el cantautor dominicano Diego Ferrani fue el encargado de amenizar el desfile con los vestidos de gala.

Jurados presentes

Los jurados de la noche preliminar fueron la conferencista Tenay Rodríguez; la icono del diseño puertorriqueño Cuqui Gómez, el diseñador dominicano Jusef Sánchez; la empresaria y reina de belleza Ariadna Muro, la coach fitness y finalista del Miss República Dominicana Universo 2024 Haidy Cruz y la modelo Gemmy Quelliz, segunda finalista del reality show Miss Universe Latina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/09/whatsapp-image-2025-08-08-at-232139-659e8e04.jpeg El jurado de la gala preliminar del Miss RD Universo 2025. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

La corona

La joya que ostentará la próxima reina de belleza que será coronada el domingo es obra del diseñador Axel Thomas y está compuesta por más de 250 piezas entre gemas, cristales y detalles brillantes.

El diseño de la corona está inspirado en elementos de la flora y arquitectura dominicana, con piedras en tonos azul zafiro que hacen alusión al mar Caribe, y detalles dorados que evocan la riqueza cultural y espiritual del país.

El concurso Miss RD Universo será transmitido por Color Visión, canal 9, y contará con la presencia de la actual Miss Universo, la danesa Victoria Kjaer.