Miss República Dominicana Universo 2025 realiza charla motivacional dirigida a sus candidatas

Como parte del encuentro, el psicólogo general sanitario Juan Rojas, invitado desde España, ofreció una ponencia sobre autoconfianza y manejo emocional

    Expandir imagen
    Miss República Dominicana Universo 2025 realiza charla motivacional dirigida a sus candidatas
    El psicólogo general sanitario Juan Rojas, invitado desde España, ofreció charla a concursantes del Miss República Dominicana Universo 2025. (FUENTE EXTERNA)

    La organización Miss República Dominicana Universo 2025, presidida por Magali Febles, realizó una charla dirigida a las 329 candidatas que participan en el certamen. La actividad tuvo lugar en el Salón Bar de San Vir Plaza Sambil, en Santo Domingo.

    La conferencia abordó temas como el agradecimiento, la seguridad personal y la determinación para alcanzar objetivos. Se presentó la idea de que la participación en un certamen no se limita a la obtención de una corona, sino que también implica asumir el rol de representante y vocera en distintos espacios sociales.

    Como parte del encuentro, el psicólogo general sanitario Juan Rojas, invitado desde España, ofreció una ponencia sobre autoconfianza y manejo emocional. Durante su intervención, propuso frases afirmativas como “yo quiero, yo puedo, yo soy capaz” e introdujo técnicas de respiración vinculadas a enfoques de psicología positiva.

    Expandir imagen
    Infografía
    Elpsicólogo general sanitario Juan Rojas junto a las candidatas. (FUENTE EXTERNA)

    Las participantes realizaron preguntas y comentarios durante la actividad. Rojas señaló que la experiencia en un concurso puede representar una oportunidad de desarrollo personal y proyección futura.

    Expandir imagen
    Infografía
    Juan Rojas, invitado desde España, junto a dos candidatas.

    La presidenta del certamen agradeció la participación del especialista y destacó su contribución al programa formativo de las aspirantes.

    • La charla se llevó a cabo a las 11:45 de la mañana y tuvo una duración aproximada de 35 minutos.
