Actor Adam Turck, el héroe que fue asesinado tras intervenir para defender a una mujer de su pareja

Adam Turck, actor asesinado tras defender a una mujer agredida en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El actor y entrenador físico Adam Turck, de 35 años, perdió la vida al intervenir para proteger a una mujer que estaba siendo agredida en plena vía pública.

Según informó el Departamento de Policía de Richmond, los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 a.m. en East Grace Street. Turck, que caminaba con su perro, presenció una fuerte discusión entre un joven de 19 años y una mujer. En un acto instintivo, se acercó para ayudar. El agresor respondió disparándole a quemarropa antes de quitarse la vida.

Su familia lo recuerda como un héroe. "Adam tendrá 35 años cuando muera en unos días, después de donar sus órganos para ayudar a salvar las vidas de otros", dijeron sus familiares a WTVR antes de él morir. "Eso es lo que hacen los héroes—salvan las vidas de otros", añadieron sus seres queridos.

La mujer que Adam intentó ayudar cuando intervino en la pelea de violencia doméstica sigue con vida. "Adam arriesgó su vida para proteger a alguien en apuros y siempre lo recordaremos por este sacrificio", añadió la familia del actor estadounidense.

"Aunque no podemos revelar detalles del incidente este pasado sábado, nos dijeron que si Adam no hubiese estado ahí, la persona que él intervino para ayudar no estaría hoy con nosotros".

¿Quién era Adam Turck?

Adam Turck era un actor estadounidense originario del condado de Bucks, Pensilvania, se estableció en Richmond, Virginia, donde fue una figura central en la escena teatral local durante casi una década.

Su carrera teatral fue notable y reconocida, participó en varias producciones independientes y locales y fue nominado varias veces a los Richmond Theatre Community Circle Awards.

En 2018, ganó el premio al mejor actor en una obra por su interpretación en "Hand to God"; formó parte de la compañía itinerante National Players del Teatro Olney, la más antigua compañía de teatro itinerante en Estados Unidos, lo que le permitió recorrer diferentes partes del país.

Actuó en producciones como "Smoke" del Cadence Theatre y se estaba preparando para interpretar un papel principal en "Drácula: Una comedia de horrores" con los Richmond Triangle Players.

Además de su faceta actoral fue reconocido como un activista social y un entusiasta del fitness, trabajaba como entrenador en un gimnasio local llamado Tequila & Deadlifts.

En redes sociales está recibiendo comentarios cariñosos y donde reconocen el acto heroico del que fue parte antes de morir.