Una de las primeras presentaciones de baile del certámen. ( DIARIO LIBRE/FELIX LEÓN )

Tras las pruebas de talento y desfiles en traje de baño, las 20 candidatas que avanzan a la siguiente ronda en el Miss Universo RD son:

Santo Domingo Este

El Cibao

Bonao

San Pedro de Macorís

San Cristóbal

San Juan

Samaná

Boca Chica

Hato Mayor

Santiago

Distrito Nacional

La Altagracia

María Trinidad Sánchez

Sánchez Ramírez

Santo Domingo de Guzmán

Comunidad Dominicana USA

Peravia

Punta Cana

San José de Ocoa

Barahona

El evento se desarrolla en el Teatro Nacional.

La nueva soberana sucederá a la actual Miss República Dominicana Universo y asumirá el reto de proyectar, en el escenario internacional, la belleza, el carisma y la cultura de la mujer dominicana.